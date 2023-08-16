「鄰近健康藥局整合聯盟」　集結150家獨立藥局、500位藥師服務社區

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藥局密度超越便利商店 橫向整合服務社區更方便台灣人口老化速度加快，加上近年藥局的經營方式更為多元，因此藥局如雨後春筍般林立，於社區的密集程度已超越 7-11，銷售總額也寫下歷史新高。
中康生醫董事長暨創辦人趙國鈞表示，鄰近健康藥局聯盟主要為廣大民眾提供三大便捷服務：首先，鄰近健康藥局聯盟目前所合作的 150 家藥局皆是社區藥局，民眾將可以在家附近快速找到專業藥師。在地的社區藥師在藥局隨時為消費者提供服務，所有鄰近健康合作藥局都將「免費」協助。有些藥局藥師甚至會為熟悉民眾建立健康資料庫，以便未來查詢。
▲中康生醫董事長暨創辦人趙國鈞
再者，藥局的營業範圍可以很廣泛，除了處方簽以及OTC 用藥外，藥師也提供保健食品諮詢，包括營養食品、醫療器材，甚至部分藥局也販售優質食物。鄰近健康藥局聯盟每一家的藥局都經整精挑細選，藥師沒有體驗整的商品不會輕易推薦給消費者，商品並具備完整的SGS 檢驗以及相關的醫學研究報告。
最後，鄰近健康藥局聯盟提供最高價值的附加服務。消費者可以登入鄰近健康官網查詢家附近的藥局，在造訪藥局前。藥師的學經歷一目瞭然。部分藥局的藥師並提供送藥服務，對許多出入不方便的民眾，是一大福音。而購買一定金額的商品，民眾還可以在藥局辦理「分期付款」，也是一大特點。未來鄰近健康平台還會推動藥局店內取貨的服務。讓民眾消費的健康相關商品，藥師可在第一時間講解使用方式以及注意事項。這 500 位專業藥師，做為守護鄰居健康生活的「家門口的健康顧問」，帶來更貼心的服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58758
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