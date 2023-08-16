醫療費動輒數10萬！銀行教你這樣做 醫指付綁卡也能分期0利率
每個人都可能會生病，尤其重病造成的沈重醫療付擔，可能導致家庭面臨龐大經濟壓力，如何減輕醫療費負擔呢？其實，現在繳醫療費也可以分期0利率。國內有銀行推出「醫指付」綁卡可享全台136家醫院3期0利率優惠，而且根據銀行統計，平均分期金額高達4.4萬元，顯示醫療費動輒數十萬，分期需求極大，也帶動銀行醫療簽帳筆數成長3成，刷卡金額更較同期飆高67%。
記者顏真真／台北報導
「醫指付」自2017年啟用至今，醫療院所已從16家擴展至136家，支援的信用卡品牌包含Visa、MasterCard、JCB信用卡以及Visa金融卡。兆豐銀行去年也加入綁卡行列，為做出市場區隔、提供病患家屬真正有幫助的付款方式，推出醫療費單筆滿3千元以上3期0利率、6期年利率3%、12期4%及24期5%的優惠，其中有高達93%使用者都透過3期0利率的付款方式減輕醫療負擔，刷卡金額最高者甚至是同為發卡銀行的同業高層，顯示醫療費分期的方式確實為普羅大眾所需，使用上相對更有感。
以台灣的癌症冠軍肺癌為例，1次2週療程要價逾2萬元，1個月等於就要支出4萬元，若能透過「醫指付」綁兆豐卡分3期0利率，等於每個月只需支付1萬3千多元，負擔遠比現金一次付清減輕許多。
兆豐銀行分析也發現，醫療費平均分期金額高達4.4萬元，顯示醫療費動輒數十萬，分期需求極大，遠高於一次付清的6千元，特別的是，使用分期0利率的民眾，有高達7成都是女性，此數據也與「醫指付」調查有超過6成女性愛用的結果相符，銀行推斷該年齡層女性較需扶老攜幼就診，因此能迅速結帳、甚至遠端付款的「醫指付」更能吸引女性使用。
值得一提的是，只要在「醫指付」APP輸入自己或是親友資料，看診後甚至不必排隊等批價，直接透過APP刷卡就能付款，即便本人不在場，也可透過遠端幫親友繳費，省去不舒服還要忍受病痛排隊等繳費的痛苦，相當適合病患家屬多加運用。