癌症患者最後希望！全球唯一以BNCT治腦癌　瑞士名作家赴清大求治

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著有《第二次量子革命》（The Second Quantum Revolution）等多本結合科學、歷史與哲學著作的瑞士知名作家耶格也因腦癌復發，上個月底在妻女的陪伴下，到清大接受硼中子捕獲治療。
清大提到，耶格4年前發現罹患惡性腦瘤—膠質母細胞瘤（Glioblastoma multiforme, GBM），經歷5次開腦手術及加馬刀、甚至重粒子治療，仍然復發，歐洲醫生們都束手無策。耶格表示，他花了2年時間研究，並與瑞士及日本醫師討論後，決定來台求治。
在與清大合作的台北榮總醫師陳一瑋評估並擬訂治療方針後，耶格首先進行一個半小時的硼藥物靜脈注射，讓腦部的彌漫性癌細胞充分吸收作為標靶的硼藥，接著被推進緊鄰原子爐的治療室，接受24分鐘的中子束照射。由於有含硼標靶藥物的引導，中子束可集中殲滅癌細胞，正常的腦細胞則不受影響。
治療結束後，耶格說，照射過程沒有任何不適感，就像睡了半小時的好覺，「BNCT是我最後的希望，而清大是最有經驗的團隊。」由於僅需一次療程，耶格與家人隨後返回瑞士，也期待治療生效。
硼中子捕獲治療為何這麼厲害？清大原科中心主任葉宗洸解釋其原理，先注射含硼藥物作為標靶，待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞。
葉宗洸說，由於爆炸範圍僅約一顆細胞大小，不會無差別地攻擊旁邊的正常細胞，因此非常適合用來治療瀰漫性或不易切除腫瘤的癌症，例如腦癌，「硼藥就像包著糖衣的毒藥，瞄準癌細胞，上演木馬屠城記」。
葉宗洸指出，清大硼中子捕獲治療中心從2010年就開始進行第一階段臨床試驗，治療以其他方式治療卻仍復發的癌症的病患，有效控制或完全治癒比率高達7成，效果極佳，因此陸續開啟第二階段臨床試驗及第三階段補救性緊急醫療。
葉宗洸說，清大原子爐針對硼中子捕獲治療建立的「清大中子放射照射系統」，歷時3年送件和審議，終於在今年6月取得衛福部頒發的醫療器材許可證，不僅是全國唯一、也是全球首例，未來若成為常態性的第一線治療，將為全世界癌症病患帶來新希望。
負責統籌照射工作的原科中心核能師劉鴻鳴表示，清大原子爐能提供高品質、高強度、高穩定性的中子源，一般商用加速器必須先產生質子，再撞擊標靶產生中子，但清大原子爐能直接自反應器取得中子，中子束更為穩定，因此多數患者只需照射一次、約30分鐘以內就能完成治療。
在治療腦癌、頭頸癌取得成功後，清大硼中子捕獲治療中心將下一階段的研發重點朝向肝癌。清大教授周鳳英早在2016年就研發出能作為治療肝癌標靶的含硼藥物─硼酸（BA），硼酸可選擇性積聚於肝腫瘤組織及增生的血管，經中子束照射後，能直接殲滅肝癌細胞並破壞供應肝腫瘤養份的血管，非常適合用來治療瀰漫式肝癌病患。
周鳳英說，這項能拯救無數肝癌病患的重大研發成果，雖已完成大型動物實驗，並將技術轉移給廠商，但卻面臨經費不足及無法獲准進入臨床試驗的難題，團隊希望能加速推進硼中子捕獲治療肝癌的人體臨床試驗，拯救更多病患。