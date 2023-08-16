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癌症患者最後希望！全球唯一以BNCT治腦癌　瑞士名作家赴清大求治

▲罹患腦癌的瑞士作家耶格在清大硼中子捕獲治療（BNCT）中心接受中子束照射。（圖／清大提供）
▲罹患腦癌的瑞士作家耶格在清大硼中子捕獲治療（BNCT）中心接受中子束照射。（圖／清大提供）

記者李琦瑋／新竹報導

清華大學擁有全台唯一的研究用原子反應爐，轉型作為醫療用途後，開發出全球頂尖的硼中子捕獲治療（Boron Neutron Capture Therapy,BNCT）技術，自2017年起進行緊急醫療救治，是許多罹患惡性膠質母細胞癌患者的最後一線希望，該中心上月底利用原子爐中子束照射，為瑞士知名作家拉爾斯‧耶格（Lars Jaeger）治療惡性腦瘤；另外，清大原子爐針對硼中子捕獲治療建立的「清大中子放射照射系統」已於6月取得醫療器材許可證，為全球首例，下一步將展開肝癌治療的人體臨床試驗，造福更多癌症病患。

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清大今（16）日指出，該校與台北榮總合作，迄今已治療293位腦癌、頭頸癌、黑色素細胞瘤病患，其中包括34位從美國、澳洲、西班牙、義大利、瑞士、日本、巴西、新加坡、香港、中國大陸等地跨海求治的病患。台灣與日本是目前唯二能以硼中子捕獲技術治療癌症的國家，清大硼中子捕獲治療中心更是目前全球唯一以此技術治療腦癌的團隊。

著有《第二次量子革命》（The Second Quantum Revolution）等多本結合科學、歷史與哲學著作的瑞士知名作家耶格也因腦癌復發，上個月底在妻女的陪伴下，到清大接受硼中子捕獲治療。

清大提到，耶格4年前發現罹患惡性腦瘤—膠質母細胞瘤（Glioblastoma multiforme, GBM），經歷5次開腦手術及加馬刀、甚至重粒子治療，仍然復發，歐洲醫生們都束手無策。耶格表示，他花了2年時間研究，並與瑞士及日本醫師討論後，決定來台求治。

在與清大合作的台北榮總醫師陳一瑋評估並擬訂治療方針後，耶格首先進行一個半小時的硼藥物靜脈注射，讓腦部的彌漫性癌細胞充分吸收作為標靶的硼藥，接著被推進緊鄰原子爐的治療室，接受24分鐘的中子束照射。由於有含硼標靶藥物的引導，中子束可集中殲滅癌細胞，正常的腦細胞則不受影響。

治療結束後，耶格說，照射過程沒有任何不適感，就像睡了半小時的好覺，「BNCT是我最後的希望，而清大是最有經驗的團隊。」由於僅需一次療程，耶格與家人隨後返回瑞士，也期待治療生效。

硼中子捕獲治療為何這麼厲害？清大原科中心主任葉宗洸解釋其原理，先注射含硼藥物作為標靶，待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞。

葉宗洸說，由於爆炸範圍僅約一顆細胞大小，不會無差別地攻擊旁邊的正常細胞，因此非常適合用來治療瀰漫性或不易切除腫瘤的癌症，例如腦癌，「硼藥就像包著糖衣的毒藥，瞄準癌細胞，上演木馬屠城記」。

葉宗洸指出，清大硼中子捕獲治療中心從2010年就開始進行第一階段臨床試驗，治療以其他方式治療卻仍復發的癌症的病患，有效控制或完全治癒比率高達7成，效果極佳，因此陸續開啟第二階段臨床試驗及第三階段補救性緊急醫療。

葉宗洸說，清大原子爐針對硼中子捕獲治療建立的「清大中子放射照射系統」，歷時3年送件和審議，終於在今年6月取得衛福部頒發的醫療器材許可證，不僅是全國唯一、也是全球首例，未來若成為常態性的第一線治療，將為全世界癌症病患帶來新希望。

負責統籌照射工作的原科中心核能師劉鴻鳴表示，清大原子爐能提供高品質、高強度、高穩定性的中子源，一般商用加速器必須先產生質子，再撞擊標靶產生中子，但清大原子爐能直接自反應器取得中子，中子束更為穩定，因此多數患者只需照射一次、約30分鐘以內就能完成治療。

在治療腦癌、頭頸癌取得成功後，清大硼中子捕獲治療中心將下一階段的研發重點朝向肝癌。清大教授周鳳英早在2016年就研發出能作為治療肝癌標靶的含硼藥物─硼酸（BA），硼酸可選擇性積聚於肝腫瘤組織及增生的血管，經中子束照射後，能直接殲滅肝癌細胞並破壞供應肝腫瘤養份的血管，非常適合用來治療瀰漫式肝癌病患。

周鳳英說，這項能拯救無數肝癌病患的重大研發成果，雖已完成大型動物實驗，並將技術轉移給廠商，但卻面臨經費不足及無法獲准進入臨床試驗的難題，團隊希望能加速推進硼中子捕獲治療肝癌的人體臨床試驗，拯救更多病患。

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