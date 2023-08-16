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果賤傷農　霧峰龍眼價格滑落　議員要求市府協助行銷

▲霧峰龍眼豐收，但市面價格滑落，農友紛紛叫苦(圖／李天生提供2023.8.16)
▲霧峰龍眼豐收，但市面價格滑落，農友紛紛叫苦(圖／李天生提供2023.8.16)

記者柳榮俊/台中報導

▲霧峰山區龍眼進入盛產期，今年產量大增，供過於求(圖／李天生提供2023.8.16)
▲霧峰山區龍眼進入盛產期，今年產量大增，供過於求(圖／李天生提供2023.8.16)
今年中市霧峰山區龍眼大豐收，不過在供過於求下，市面價格滑落，出現偏低行情，農友們紛紛叫苦，市議員李天生今(16)日要求市府協助輔導行銷，霧峰區農會總幹黃景建強調，將加強辨理共同產銷及直銷供應作業，設法穩定龍眼市場價格。

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李天生指出，霧峰山區龍眼進入盛產期，農友紛紛採摘龍眼上市，由於今年產量大增，供過於求，價格滑落，和以往每斤7、80元比較，相差懸殊，形同「果賤傷農」，要求市府協助輔導行銷，包括辨理外銷或加工；另因氣候影響，小果粒龍眼數量增加，價格不佳，必要時應該啟動救濟機制，彌補農友損失。


霧峰農會總幹事黃景建表示，今年霧峰龍眼出現豐收，相對市場價格滑落，不過除品質欠佳外，一般還有每斤3、40元，優良的每斤60元至80元；農會辨理龍眼共同運銷，將產品運往台北果菜市場銷售，每年平均約600噸，價格約每斤70元，面對今年龍眼價格滑落，農會輔導農友進行疏果、矮化及產期調整，有效改善品質，受到市場歡迎，農會同時將加強辨理直銷供應，希望疏解產地供應量，穩定市場價格。


黃景建說，霧峰龍眼種植分布在桐林、峰谷及萬豐一帶山區，種植面積約1,200公頃，名列全國第二，僅次於台南東山，年產量高達14,500公噸。


農友楊月霜指出，去年受到豪大雨及荔枝椿象危害影響，龍眼產量銳減，價格高達每斤上百元，今年出現豐收，產地收購價格，果粒較小的每斤20元，普通的每斤4、50元，高級的每斤70元，確實不如往年，目前期待中元普渡協助拉抬行情，否則最後只有加工製作龍眼乾等產品銷售。

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