主動脈瓣狹窄3症狀恐猝死　8旬嬤2度換心臟瓣膜救回一命

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主動脈瓣膜狹窄治療方式 標準開胸、新型經導管針對主動脈瓣膜狹窄，謝宜璋說明，標準治療為傳統外科瓣膜置換手術，切除退化瓣膜並換上新的人工瓣膜，包括金屬瓣膜及生物瓣膜，經證實有長期耐用性。但許多病人因高齡及手術風險過高，害怕或無法進行手術，加上國內人口老化，以及醫療照顧進步，病人存活期越來越長，隨著人工瓣膜使用年限到期，對於置換甚至二次手術的需求也愈來愈多。現今有「經導管瓣膜置換術」，恢復快、傷口小，可讓病人獲得良好治療。
林口長庚紀念醫院心臟衰竭中心主任張其任表示，經導管瓣膜置換術是一種微創血管內治療，近年已發展成熟並普遍應用，大部分病人可在不插管麻醉下進行手術，由大腿腹股溝的位置打針建立置放的途徑，手術過程會由先進的X光影像系統，進行導引定位，利用導管傳送系統，精準的將瓣膜置放，來取代原先失去功能的瓣膜。
新型手術置換瓣膜要價3百萬 部分族群可健保給付不過，這項手術和醫療材料都非常創新，1個瓣膜費用為新台幣150萬元，以86歲高女士的案例來看，須置換2個瓣膜，無法負擔300萬元的醫療費！張其任解說，台灣健保目前已經針對部分族群，開放給付經導管瓣膜置換術的高額材料費用。優先建議使用在高齡族群或高風險病患，如曾經接受過心臟手術或其它重要器官功能不佳的病人。而年輕低手術風險，或有其它心臟疾病需一次處理時，還是優先建議外科主動脈瓣置換手術。
(一)臨床心臟衰竭症狀，併超音波判定嚴重主動脈瓣狹窄。
(二)2位心臟外科醫師判斷患者不適合進行外科主動脈瓣膜置換術，包括高齡族群或高風險病患：如曾經接受過心臟手術或其它重要器官功能不佳的病人。
(三)預期患者接受手術後，未來能存活約1年以上。
生物瓣膜退化怎麼辦？ 升級經導管「瓣中瓣」手術但萬一生物瓣膜退化、二度手術面臨高風險怎麼辦？林口長庚紀念醫院心臟血管外科副主任陳紹緯進一步解釋，另一項「經導管瓣中瓣手術」是重要新技術，
將新的支架瓣膜放置在舊的瓣膜處，撐開舊瓣膜開口，以「瓣中瓣」技術讓瓣膜得以正常運作，可大幅降低手術風險，並加速手術後的復原。若下肢血管的條件不適合打針植入，也可選擇由其它替代途徑如鎖骨下動脈、頸動脈來進行置換術。
林口長庚醫院外科部副部長葉集孝表示，標準外科主動脈瓣置換術提供穩定的長期結果，而導管瓣膜置換術有效改善高齡高手術風險病人的治療。心臟內、外科共同合作，每台經導管瓣膜置換手術都有3名以上主治醫師共同合作參與，提供病人適合的治療選擇並提高病人手術安全性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58905
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