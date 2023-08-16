夏威夷野火釀101死！一家5口受困喊「燙」 靠iPhone這功能獲救
美國夏威夷茂宜島8日爆發野火災情，造成至少101人罹難，且人數還可能持續上升。在事件發生當下，由於大範圍的停電、通訊中斷，使得許多人未收到警報，受困也難以求助。不過有網友近日分享親友受困野火之際，靠著iPhone的「SOS緊急服務」功能，才得以與救難人員聯絡，一家五口順利逃生。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，一名網友米拉福洛爾（Michael Miraflor）在社群平台X（前稱推特）上發文，表示自己的哥哥女友的表親一家五口日前到夏威夷度假時，面臨被野火包圍的情況。當時大火瞬間出現在他們座車周圍，而手機完全收不到訊號及網路，此時iPhone的「SOS緊急服務」功能成為他們唯一與外界聯繫的方式，沒想到真的成功聯絡上救難人員。
從手機截圖中，可以看到他們是在晚間6時13分左右進行通報，表示一行人受困在白色箱型車當中，車上共5個人，介於18至30歲，在聯絡期間，也能看到一連串「大火包圍了我們」、「能見度為零」、「車子還是超級燙」等訊息，所幸工作人員與消防人員聯繫後，讓一家人終於在6時47分的時候脫困。
米拉福洛爾發文時，直呼iPhone的SOS緊急服務「真的救了他們的性命」。他也在後續解釋，蘋果的「SOS緊急服務」可以透過衛星傳送訊息，即便沒有訊號也能運作，並在回覆網友時坦言，當蘋果推出該功能的時候，還指責是在「散播恐懼」，但現在他知道錯了。
而這段分享也使得網友關注蘋果的「SOS緊急服務」。據蘋果官網資料顯示，「SOS緊急服務」會自動撥打當地的緊急救難電話，同時也會將你所在的位置分享給緊急服務單位。如果在沒有訊號的地區，「SOS緊急服務」會透過衛星服務傳訊，但目前僅支援iPhone14、14 Pro，且台灣地區尚未啟動該項功能。