CoCo楊枝甘露「第二杯10元」　清心推4款芋頭手搖飲！戰芋泥霸主

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手搖飲CoCo都可，暑假遇上週三好友日，今天一日限定，釋出超人氣胖胖楊枝甘露(中)、纖細楊枝甘露(中)「第二杯10元」好康。提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月16日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌「厚~芋來芋想泥」清心福全4款芋頭新品
清心福全推出4款芋頭新品手搖飲，採用大甲／高樹產地直送的新鮮芋頭，手工熬煮出有著綿密口感及濃郁香氣的鬆軟芋泥，喝得到香醇奶味的「厚芋頭鮮奶」；想要清爽口感大推滑溜「仙草厚芋頭鮮奶」；咀嚼控則必喝配料滿滿的「珍珠厚芋頭鮮奶」；消暑就選冰沙基底的「芋泥艾思」。今日起限定全台127家門市正式開賣。
📌清原芋圓x《戀與製作人》 七夕限定3款虛寶卡
芋泥霸主清原芋圓，七夕情人節聯名戀愛手遊《戀與製作人》，推出6款限定杯身及2款碗裝。8月18日起消費滿150元含一項指定品項，還可獲得限定虛寶卡（3款虛寶卡，只送不賣），有機會抽到《戀與製作人》的角色黏土人。
指定品項為招牌芋見幸福、雙芋冰嫩仙草凍、芋頭鮮奶露、芋頭鮮奶波波、芋見泥珍好、芋頭沙西米露、芋頭牛奶沙、紫芋波波沙、楊枝芋露、原味嫩仙草凍等商品。