赴桃園參拜「天空突響起大雷」 郭台銘高呼：他們對正義有所呼喚
鴻海集團創辦人郭台銘日前參加無黨籍北斗鎮長顏宏霖就職典禮，贈送木雕關公像稱關公代表的是對中華民國盡忠，而非對政黨盡忠，引發討論。對此，郭台銘今（16）日受訪稱顏宏霖作為拚經濟鎮長就當選，這些東西很實在。話說到此，由於桃園今外頭天氣風雨交加，此時天空突然打了一聲雷，郭則高喊「天上在天雷了，就是他們對正義有所呼喚。」
記者翁子竣／台北報導
郭台銘不斷醞釀獨立參選聲勢，並於今上午前往桃園參拜護國宮太子廟，包括無黨籍議員段樹文、謝美英等人皆到場陪同。
對於日前送關公木雕一事，郭台銘表示，聽取老百姓聲音，比如說他到北斗鎮，顏宏霖做為一個拚經濟的鎮長就當選了，那些東西都很實在，不是靠任何一篇文章或任何一個名嘴，他們說就代表大多數民意，「真正民意在我在每一場座談，這才是民意。」
語音剛落，恰巧今日桃園天氣出現大雷雨，此時一聲響雷貫徹會場，郭台銘則高呼「天上在天雷了，就是他們對正義有所呼喚。」
此外，再談到子弟兵新竹市長高虹安被檢調起訴，是否因力挺導致自身負面聲量產生？郭台銘表示，不是哪一個黨派或哪些人，掌握媒體就是代表人民聲音，媒體與人民聲音現有越來越高差距。他強調，有關高虹安的事，他站在廟前與護國宮三天子面前，「還是一句老話，人在做天在看。」