暑假旅運人潮多！高鐵「8月週末」增開12班車 明凌晨開放搶票
台灣高鐵公司持續觀察旅運需求，預估8月中下旬週末的旅運人潮將持續增加，經檢視列車運用狀況後，決定於8/18（五）至8/20（日）及8/25（五）至8/27（日）兩個週末，各增開6班次列車（南下3班、北上3班），總計兩週末共增開12班次，並自8/17（四）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用；此外，台灣高鐵公司也將視自由座人潮狀況，機動增開全車自由座（商務車廂除外）臨時加班車，以加強服務旅客。
記者許若茵／台北報導
高鐵說明，本次增開分別於週五（8/18、8/25）下午增開1班次南下列車，週六（8/19、8/26）上午及中午增開2班次南下列車，週日（8/20、8/27）中午及夜間增開3班次北上列車。
台灣高鐵公司提醒，週日夜間自左營站增開北上1698車次及1296車次，抵達南港站時間將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達南港站），敬請搭乘該二班列車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。同時，該二班列車均實施10節對號座服務，僅提供11及12車作為自由座車廂，敬請旅客配合站務人員引導乘車。
旅客自8/17（四）凌晨零時起，即可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票及高鐵合作便利商店，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買8月兩週末增開的12班次車票，敬請旅客提早訂位購票，確保行程順暢。