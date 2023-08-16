跨境日貨排行公開！台人最愛腸胃保健品 普渡必備零食泡麵排第3
根據政大日本學程與台日研究院合作的調查顯示，哈日族最常購買的三大日本商品種類依序為：保健食品、保養品以及零食。而PChome旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂今（16）日也揭曉2023上半年「日本嚴選商城」的熱銷品類，同樣的「保健品」奪下冠軍寶座，緊追在後的為「伴手禮」，而中元節普渡拜拜必備的「零食泡麵」也上榜。
記者周淑萍/綜合報導
過去三年多來受疫情影響，跨境網購已日漸成為消費者生活的新常態，且自2022年以來日圓持續貶值，也助長了跨境銷量。比比昂指出，去年8月新推出的「日本嚴選商城」，主力瞄準日本旅遊消費相關商機，搜羅藥妝、伴手禮、零食與雜貨，讓喜愛日貨的消費者可一指下訂，其中又以女性消費擁有60％佔比。
比比昂繼去年8月結盟日本前五大低價連鎖藥妝巨頭－SUNDRUG與平和堂超市推出全新「比比昂日本藥妝商城」，12月再攜手日本知名食品電商ONWARD MARCHE，新增包含電子鍋、水波爐、吸塵器等不方便空運扛回台灣的家電品類。商品數已比去年同期增加1.5倍來到3萬種。
比比昂進一步觀察2023上半年保健品類的熱銷商品，高居榜首的是「wakamoto若元錠」，接下來排名第二的是獲《日經MJ》調查2023年最受外國遊客喜愛的商品首選「合利他命」，而後的三到五名保健品分別是參天 FX 清涼眼藥水、EVE QUICK 頭痛藥及大正百保能。顯示出工作繁忙、熬夜、壓力大等生活狀態，或多或少影響了上班族的身體狀態，想透過保健品可解決困擾。
此外，月底就是中元節，486團購觀察指出， 異國進口零食和飲品越來越常見於供桌上，不再清一色是台式口味的天下。韓國螃蟹餅乾、海樂多海苔、西班牙神藍氣泡水、好存放的調味保久乳都榜上有名。時下供品選擇也漸以「自己喜歡吃的」為主，486團購發現方便沖泡的珍珠奶茶禮盒躍上排行榜，成為供品熱銷黑馬。