傳鎖定李佳芬擔任副手衝擊2024？郭台銘駁：我自己都沒聽過
鴻海創辦人郭台銘近期全台走透透拜會地方人士，不斷醞釀獨立參選聲勢中。有媒體報導指出，力挺郭台銘的彰化縣議長謝典林系統，鎖定前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬擔任郭的副手搭檔。對此，郭今（16）日受訪卻說，他自己都沒有聽過，並強調他要聽取人民意見，再來決定之後該往哪個方向走。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今上午參拜桃園護國宮太子廟，無黨籍議員段樹文、謝美英等人到場陪同。針對有意找李佳芬擔任2024選舉副手傳聞？郭台銘今受訪表示，「很多這些新聞都是，我自己都沒有聽過」 ，而他一定要告訴大家，為什麼要全台跑透透？要到偏鄉、都市與每個地方，聽取2300萬人民大多數主流民意。
郭台銘說，不以黨意為依歸，以民意及無黨各方各派人士為意見，作為他何時決定，將來往哪個方向去走。郭強調，怎樣護國護民，是他最大的目標。
至於前台中市議員吳顯森昨則透露，郭台銘告訴他是國民黨不要合作，不是他不要。郭則說，只要護國為2300萬人民備戰，但同時也要避戰，和平是他們第一選項， 而昨天在台中幾場活動，大家都談到經濟，經濟議題是現在大家最關心的。
郭台銘表示，年輕人怎樣不低薪？怎樣發展經濟？怎樣將國家資源用在對的地方？發展正確經濟讓年輕人不再低薪、讓年紀大的安養天年，青壯年事業蒸蒸日上，這是他關心的議題，另司法正義上，要將權利給予老百姓，而不是在特定人與政客手上，也是他現在所推動的。