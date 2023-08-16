台北古蹟日正式啟動　文化局舉辦攝影徵件活動總獎金10萬元

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2023臺北古蹟日為了讓民眾感受不同老屋的獨特魅力，文化局規劃包含西門町街市、府城北門及大稻埕老屋等10條特色主題路線，共辦理33場次的文資導覽，包含如全臺首座前公娼館古蹟文萌樓、充滿異國風情的台北清真寺和萬華具代表性的萬華林宅等文化資產，活動更解鎖正進行修復工程而無法進入的前南菜園日式宿舍、學海書院、北投製片廠等文資修復現場，並邀請修復團隊、傳統匠師擔任導覽講師，邀請民眾見識日式建築、清代宗祠、現代建物等橫跨不同時代文資。
另外，臺北古蹟日將於9月16 日、17 日舉辦由專業攝影師帶領的2場「老房子攝影沙龍」，上午為攝影講座，下午則走訪寶藏巖、景美集應廟、劍潭古寺、郭家古宅等文資景點，將拍攝技巧實踐。
同時即日起辦理「老房子影像徵件」比賽，今年度主題為「匠人細工，老屋新風」，並由藝人許安植擔任活動代言人，並拍攝宣傳影片，邀請老屋迷、攝影迷們發揮創意，以鏡頭捕捉老屋的匠人精神與細膩的工藝風采。攝影比賽收件至 10 月 12 日，比賽預計選出前 3 名得獎作品、5 件優選、 20 件佳作及 20 件入選，首獎獎金高達3萬元，總獎金共10萬元，得獎作品更將在11月26日至12月24日在臺北記憶倉庫展出。
而今年古蹟日擴大行銷，串聯文房、北投文物館、松山文創園區等臺北市30多處文化館所推出戲劇、展覽、市集等精彩活動，9到10月間民眾可憑「臺北老屋探險隊」紙本手冊，於臺北市22間文資景點享消費折扣、免費小禮、茶點兌換等專屬優惠。歡迎各位民眾一同創造百種打開老屋的探險路徑，感受老屋空間活化的獨特魅力。