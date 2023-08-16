乳癌晚期別灰心！節拍式口服化療副作用低，兼顧治療效果和生活品質

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過去癌症可以經由手術、化學治療、放射線治療、荷爾蒙治療及標靶治療等方法進行治療，其中化學治療是利用化學藥品來抑制癌細胞的生長，給藥方式分為口服、靜脈注射……等，靜脈注射最為常見，由於現在著重病人生活的便利性及治療的自主性，口服化療藥品已成為化學治療的最新趨勢。
乳癌 4 期不代表末期 口服化療有效降低副作用、提升生活品質
和信治癌中心醫院腫瘤內科部主任鍾奇峰醫師指出，以乳癌治療來說，口服化療藥品主要用於晚期或是轉移型乳癌，主要對象包括 HER 2 陽性、荷爾蒙陽性和三陰性乳癌患者。
對於病人來說，口服化療藥的好處就是不用注射、方便回家使用、便利性高，且使用劑量和副作用相對也比較少。對於患者一直在意的掉髮問題，除了影響她們的外在形象，也會造成心理衝擊，口服化療藥能降低掉髮的發生，不啻是一大福音。
有些患者會選擇口服化學藥作為前線治療方法，特別是對年輕乳癌患者來說，這樣的治療方法還能照顧家庭、正常工作，降低治療對生活品質的影響。
年齡不是用藥方式考量重點 病人自主性和家人參與度讓口服化療更便利
鍾奇峰醫師指出，傳統靜脈注射化療的好處是，病人就在你的面前打入化療藥，而口服化療藥是病人帶回家自行服用，病人到底有沒有按時吃藥、有無副作用發生，這些都比較難確認，也因此特別提醒病人要遵照醫囑服藥，如發現相關副作用，記得和醫師討論，像是劑量、服藥區間等都是可以視病人個別狀況調整的，因此可和醫師充分討論，以獲得最好的治療效果。
以口服化療來說，有些病人口服後會出現拉肚子、噁心想吐的副作用，尤其是在服藥第一天時出現，因此醫師會預防性的在病人第一次用藥時開立止吐藥或止瀉藥，如果沒有出現副作用就是最好的狀況，病人就能順利服藥；另外有些種類的口服化療則可能出現手腳皮膚發紅腫脹的手足症，病人在服藥時可透過自我觀察，察覺是否出現相關副作用並與醫師討論。
至於採用靜脈注射還是口服化療藥物比較有利於病人呢？對此鍾奇峰醫師表示，以他的病人來說，會與病人討論哪種方法是病人比較喜歡、也適合的。現在確實有越來越多病人採行口服化療代替注射化療，因為口服化療藥品的優點包括自行服藥較為方便、減少對日常生活的干擾、較少侵入性處置、可以減少就醫次數及等待時間、節省注射給藥的時間、避免注射給藥造成的不適和併發症以及讓病人參與自身的治療。
由於口服化療著重病人參與和自主性，年長者適合嗎？鍾奇峰醫師表示，主要取決於長輩本身的教育水準以及家人的支持度。有些年長者的兒女，甚至是媳婦、女婿都會關心爸媽是否有定時服藥，還會幫他們設定好服藥時間提醒，全家參與度高，對長輩的服藥安全和病情穩定能有正面效益。所以治療方法的選擇重點就在醫師和病人充分溝通後，選擇最適合的方式。
低劑量、定期、短時間內重複給藥 兼顧治療效果和生活品質
現在更有「節拍式口服化療」，它就像是鐘擺一樣，擺盪一次給一次、又擺盪一次再給一次，就是在比較短時間內（傳統的需間隔 3 週），像是每週或是每天或是每週三天，比較密集的給藥。
簡單的說「節拍式口服化療」就是低劑量、定期、很短的時間內重複的給藥，有如鐘擺的規律，一拍一拍的擺盪，化學藥物不斷的投予，維持血液中固定的濃度足以抑制血管新生。
鍾奇峰醫師提醒，使用節拍式口服化療可以觀察兩個面向，一個是副作用，一個則是療效。現在大家也慢慢接受口服化療，因為有相關研究都證實它可以達到不錯的療效和控制病人病情。至於病人擔憂的副作用問題，則因為它的相對劑量較少，副作用也就比較小。
以第四期的乳癌病患者來說，因為沒辦法根治，但又希望能維持生活品質，口服化療就成為能達到兼顧治療和生活品質的用藥選擇。讓疾病獲得控制，病人和疾病可以和平共處，能夠工作、還能照顧小孩，這些對他們來講都是相當重要的。
因為口服化療藥品方便病人在家中自行服用，而且只要能正確服用，同樣能夠達到治療癌症的效果，目前接受口服化療藥品治療癌症的病人也越來越多了。不過鍾奇峰醫師也提醒，口服化療雖然溫和但還是一種化療，治療期間病人要提高熱量的攝取、蛋白質攝取量也要足夠，再者就是避免感染，在經過醫師專業的評估，和病人的正確服用下，自然能得到最好且適當的治療。
多專科共治時代 提升病人就醫品質，解決病人身體病痛和心理需求
乳癌治療已非昔日外科醫師單打獨鬥的時代，多數乳癌雖然是由外科醫師診斷出來，但診斷確定後也得與腫瘤內科、放射腫瘤科、身心科、復健科等各科醫師及護理人員、社工人員、復健及心理治療人員配合，給予病人量身定做的最好治療。
鍾奇峰醫師以其服務的和信治癌中心醫院為例，目前就是乳房外科、腫瘤內科及放射腫瘤科這 3 個科別進行診斷，另外像是護理部門專科護理師、個案管理師 能提供病人完善的衛教內容，再者還有社工師、營養師等都扮演不可或缺的重要角色。
這幾年來乳癌防治已有長足進步，像是乳房攝影、乳房超音波都能幫助女性朋友及早發現病變，鍾奇峰醫師也提到，特別是有乳癌家族史的女性，也建議可透過乳癌遺傳基因檢測，趁早做好乳癌預防對策。有 1/3 的乳癌是可預防，日常生活上，維持健康的生活型態，避免攝取高熱量、高油脂的食物，同時還能保持運動習慣，這些都是預防乳癌基本卻也重要的原則。
文／賴以玲 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 乳癌晚期別灰心！節拍式口服化療副作用低，兼顧治療效果和生活品質