鬼門開亞股臉綠！全球卻瘋搶輝達晶片 台廠AI股吃香逆勢撐盤
受到美股四大指數走跌、以及中國大陸碧桂園爆雷影響，今（16）日亞股綠油油，日韓股市午盤跌1%以上，陸股早盤跌多但午盤收斂到盤下，至於港股跌逾1%。台北股市無法獨善其身，但盤中有不少AI概念股由黑翻紅撐盤，大盤跌幅從早盤的1%到午盤小跌0.2%，主要是全球掀起搶輝達AI晶片狂潮，台廠也跟著受惠，像是廣達、英業達、緯創都黑翻紅，午盤漲4.8%、3.8%與2.5%，緯穎也漲4%左右。
記者許家禎／台北報導
美國零售銷售數據增幅遠超預期，令市場擔憂聯準會「鷹霾」不散，美股四大指數收黑。再加上碧桂園爆雷，亞洲股市倒一片。台北股市今日開盤後跟著跌，早盤一度跌150點，下殺來到16304點，跌幅0.8%，但9點半過後跌幅收斂，午盤僅跌39點，來到16418點附近，小跌0.2%，主要是AI概念股撐盤！
繼美國科技大廠大買最高階的輝達H100晶片，中國大陸百度、字節跳動、阿里等陸企也狂掃輝達AI晶片，現在就連沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也加入搶購輝達AI晶片行列。
而外資摩根士丹利14日發布最新分析報告，也看好輝達未來幾季資料中心營收達150億美元，並重申輝達為該公司的首選股（Top Pick），利多消息帶動輝達股價15日勁揚逾7%。
也因此，今日雖然亞股綠油油，但台股AI概念股卻逆勢走揚，像是建準午盤飆漲停，台耀與金居漲5%，廣達漲4.8%、緯穎漲4%左右，英業達、台光電、智邦漲3%多。其中，廣達、緯創、英業達、緯穎盤中由黑翻紅，也激勵AI族群起漲，技嘉午盤也來到盤上小漲。