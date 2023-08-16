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金溥聰下令對郭、柯開戰？侯友宜：傳言不可信、不要見縫插針

▲對於外傳金溥聰下令對郭台銘、柯文哲開戰，侯友宜在市政會議後受訪時澄清傳言不可信、不要見縫插針。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.16）
▲對於外傳金溥聰下令對郭台銘、柯文哲開戰，侯友宜在市政會議後受訪時澄清傳言不可信、不要見縫插針。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.16）

記者吳嘉億／新北報導

針對外傳競選辦公室執行長金溥聰下令對鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲全面開戰，是否是對國民黨主席朱立倫日前提出的在野大聯盟感到不滿？國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（16）日在主持市政會議後受訪時強調，匿名放話的傳言是不可信的，請大家不要見縫插針。

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日前民眾黨籍的新竹市長高虹安以涉及貪汙罪嫌遭到起訴，朱立倫發表聲援，事後傳出讓侯競辦執行長金溥聰不滿，下令打郭台銘、柯文哲開戰，與國民黨不同調。侯友宜對此則是駁斥，強調選舉辦公室跟黨中央的合作密切，請大家不要見縫插針。

記者問到，根據最新民調侯友宜暫時排名第三，是否代表不整合藍白就無法勝選？對此，侯友宜表示，他會堅定自己的步伐，充滿信心，勇者無懼的往前走，一定會贏得勝選。

另外對於郭台銘近日向議員談到合作是國民黨不要，不是他不要，是否代表郭台銘不會給予支持也不會歸隊國民黨？對此，侯友宜重申，會團結所有的力量，努力地往前走，讓做得不好的民進黨下架，政黨輪替。至於被問到這段時間是否有跟郭台銘聯繫？打了幾通與是否有接電話？侯友宜還是簡單回應，表示他會團結所有的力量往前走。

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