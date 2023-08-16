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王陽明婚變？曾放閃蔡詩芸「以前都錯」打槍蕭亞軒、包餐廳甜慶生

▲王陽明（左）遭爆8年婚變，婚前曾放閃蔡詩芸（右）「以前都是錯的」，令前女友蕭亞軒躺著也中槍。王陽明更曾包下海底餐廳寵妻慶生。（圖／翻攝自王陽明Instagram）
▲王陽明（左）遭爆8年婚變，婚前曾放閃蔡詩芸（右）「以前都是錯的」，令前女友蕭亞軒躺著也中槍。王陽明更曾包下海底餐廳寵妻慶生。（圖／翻攝自王陽明Instagram）

記者黃雅琪/綜合報導

「地表最閃夫妻」王陽明、蔡詩芸，過去曾交往2年，分手8年後再度遇見彼此，熱戀4個月後於2015年結婚，婚後育有1女。只是這對「高調夫妻」近日卻爆出「半年0互動」，遭外界猜測「婚變」可能性，過去放閃行為也再被挖出，包括婚前大讚蔡詩芸是對的人「以前都是錯的」，令曾與王陽明交往3年的蕭亞軒躺著也中槍！「寵妻魔人」王陽明更曾包下馬爾地夫海底餐廳，替蔡詩芸慶生。

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▲▼蕭亞軒昨晚突然上傳求助影片，嚇歪網友。（圖／蕭亞軒IG）
▲蕭亞軒曾與王陽明有過一段情。（圖／蕭亞軒IG）
婚前放閃蔡詩芸！王陽明：以前都是錯的

王陽明曾與楊丞琳、曾韋綺（Nikki）、王麗雅、張儷等人傳緋聞，但他在遇見蔡詩芸後決定走入家庭，兩人時常在社群上放閃合照，王陽明婚前曾說過：「遇到對的人自然就會想要結婚，也會讓你知道以前都是錯的！」此話一出，不小心讓「前女友們」躺著也中槍，包括曾與王陽明交往長達3年的蕭亞軒。

▲王陽明（右）曾包下馬爾地夫海底餐廳，替蔡詩芸慶生。（圖／翻攝自王陽明Instagram）
▲王陽明（右）曾包下馬爾地夫海底餐廳，替蔡詩芸慶生。（圖／翻攝自王陽明Instagram）
包下海底餐廳！王陽明高調替蔡詩芸慶生

王陽明曾安排一趟馬爾地夫之旅，在蔡詩芸28歲生日當天，大手筆包下當地的海底餐廳給出驚喜，他發文放閃：「Surprise！生日快樂！我知道妳愛海洋世界，所以妳生日我就帶妳到馬爾地夫海底餐廳。」照片中，兩人都穿著白色「夫妻裝」，笑得燦爛又甜蜜，蔡詩芸也回應老公的愛：「謝謝你一直以來給我這麼多愛，以及常常給我驚喜，我愛你。」並稱自己是「世界上最幸福的女生」。

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