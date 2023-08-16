易寶宏爽坐牢！漏勾毒品前科成功遴選外役監 北監2承辦人完了
曾參與夜店殺警案的「星二代」易寶宏上個月遭媒體披露，早就獲准入移入外役監服「爽」監，事後法務部發現，易寶宏申請遴選時，台北監獄承辦人填寫審查基準表時，漏勾易寶宏有毒品紀錄項目，使易寶宏獲遴選，法務部矯正署今（16）日證實，已將北監2名承辦人移請廉政署調查是否有偽造文書、貪瀆等情事。
記者潘千詩／台北報導
矯正署副署長楊方彥表示，法務部在事件披露後，立即請政風小組會同矯正署政風室了解遴選過程，7月11、18、19日前往台北監獄，實地了解遴選過程並調閱資料。在查核過程中發現，易寶宏有吸毒紀錄，曾觀察勒戒，結果沒有扣到分數，造成分數有差異，有文書作業的疏失，有請台北監獄追究相關責任。
矯正署表示，北監7月28日已召開考績會議懲處相關人員，但矯正署審議後認為，相關人員違失情節、懲處結果未臻周延，另希望一併追究主管的連帶責任，有關行政責任的懲處案，目前退回北監再重新審議。
至於易寶宏分數差距，有涉及文書登載不實的刑事責任部分，矯正署8月14日已函報廉政署查明以及是否涉及貪瀆。
矯正署強調，外役監遴選小組是由各領域專家學者組成，參酌受刑人在監行狀、家庭支持、健康狀況等各項因素為全面考量，並非全然依據初核分數而決定；又毒品前科為審查項目之一，爾後將嚴加審查，按照受刑人接受戒癮治療之成效，作為遴選參考。