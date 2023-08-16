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不二坊電話打不通！蛋黃酥第二波14:30開搶　月餅推薦還有這兩家

▲彰化「不二坊」蛋黃酥今（16）日開放接受電話訂購，但一整個早上始終電話打不通。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲彰化「不二坊」蛋黃酥今（16）日開放接受電話訂購，但一整個早上始終電話打不通。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

記者葉盛耀/綜合報導

彰化超人氣的排隊美食「不二坊蛋黃酥」的中秋預購於今(16)日開跑，僅接受電話訂購，時間為早上9:00~12:00與14:30~17:30共兩個時段，接受中秋節訂單一星期內之訂單，記者實測數十通電話，直到上午場12:00結束為止，依舊是無法撥通，或許下午場14:30可再試試。

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今日最熱線電話號碼，應是不二坊的04-722-5328這支了！記者實測，始終是「對不起！現在受話端網路雍塞，請稍後再撥」，並觀察官方臉書「不二坊 - 僅此一家 別無分店」，也並無網友留言，原來是店家刻意封鎖了留言與私訊功能。而此次中秋訂購，業者也曾公開表示，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，但語音內容究竟為何才表示已售罄卻無從得知，業者僅表示若有貨源釋出會再公告，看來有興趣的民眾，似乎也只能等待會14:30再試試了。

▲彰化不二坊的蛋黃酥人氣高，店門口經常看見排隊人潮。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲彰化不二坊的蛋黃酥人氣高，店門口經常看見排隊人潮。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
不二坊蛋黃酥共分三種包裝價格，6顆300元、15顆750元、20顆1000元。此次因應中秋而開放電話訂購，今日開始每日兩時段，為早上9:00~12:00與14:30~17:30，僅能訂中秋節訂單一星期內之訂單，經過電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。同時，預購訂單僅有提供現場取貨服務，並不接受宅配。

其實除了不二坊的蛋黃酥，網路上也有不少人討論他家，像是不少彰化人推薦已於鹿港營業30年並堅持少油、少糖的「新口味」，另外也有人支持成立40年的「林記糕餅舖」的蛋黃酥，都可考慮。

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