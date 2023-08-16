健保赤字加劇　專家籲調整保費、規劃多元財源5措施

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台灣健康表現落後 健保財政挑戰加劇台灣在多項主要健康表現指標，包括平均餘命、癌症死亡率、嬰兒死亡率、癌症存活率等，落後加拿大、英國、德國以及國情與台灣相似的日本及韓國等5個經濟合作暨發展組織（OECD）國家。
然而，依據衛福部醫療費用申報統計，我國男性及女性人均醫療費用分別在35歲及45歲後出現相對迅速上升趨勢，考量我國即將邁入超高齡社會，預期未來健保成本亦將隨老年人口成長持續推高。
依國發會人口推估，2050年我國65歲以上老年人口數將近倍增至超過7.6百萬人，以現有人均醫療費用估算，屆時老年人口醫療費用每年將超過6,200億元；依現有勞動年齡人口就業比例推估，2050年我國就業人口將減少約3.8百萬人，以現有人均負擔健保費估算，屆時每年實收保費將較目前減少近2,000億元。顯示入不敷出的問題將逐年加劇。
醫療支出GDP占比偏低 健康投資不足現代國家經濟發展與國民健康表現息息相關，而國民健康表現則與國家醫療保健相關支出有高度關聯。檢視歷史數據，台灣醫療保健支出佔國內生產毛額（GDP）比重低於多數其他已開發國家。
例如，台灣經常性醫療保健支出（CHE）GDP佔比僅6.1%，強制醫療保險支出GDP佔比僅約3.5%，藥品支出GDP佔比僅約1.2%，以及公部門經常性醫療保健支出（含約9成強制醫療保險及1成稅收等其他政府收入來源）GDP佔比，皆低於OECD平均及多數比較國家。
專家呼籲5措施 醫療保健支出是投資健康報告諮詢之專家指出，和具相近醫療保險制度的OECD國家相比，我國在平均餘命、癌症存活率等主要健康指標落後歐美亞先進國家，與健康投資不足有相關性。台灣民眾普遍未意識到健保對重大疾病保護力下滑。提升醫療保健支出的GDP占比是各界共識，建議台灣可以日本的11%為長期目標，階段性先以OECD國家平均與韓國的8%-9%為短期目標。政府除調整健保費以外，也應積極規畫多元財源，例如：
• 以稅收等額外政府財源投入健保。
• 在健保之外，另行編列精準醫療與癌症防治相關預算，成立癌症藥品基金以保障新藥與新適應症的預算支持。
• 調高民眾部分負擔／自費比重，以優化資源運用效率。
• 以商業保險補足健保未給付之適應症。
• 推廣非處方藥（OTC）指示用藥自我照護。
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁強調：「醫療是投資，不是成本」，政府必須提高健康投資。台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬指出，推動健保改革，提升醫療就業環境。護理師護士公會全聯會副理事長林綉珠也提到護理人才留得住，民眾健康罩得住。
此外，專家也建議應由國家更高層級機關積極推動健康投資增加，包括成立直屬於行政院的跨部會健康投資小組，以全政府模式推動跨部會資源整合，賦予衛生福利部更多職權與資源，將健康表現指標如平均餘命、癌症死亡率、癌症存活率等納入追蹤並作為施政改善之目標。
投資健康 提升經濟成效、接軌國際提高投資健康有何成效？報告指出，2018-2022期間，我國平均約有37.6萬人（約2.2%之勞動年齡人口）因健康不良或需照顧長者及失能家屬而無法就業。若透過促進國民健康協助目前因健康不良或照顧年長及失能家屬產生之非就業人口中10%之國民投入就業，估計每年GDP可增加超過680億元、每年所得稅收增加近39億元；若以「年輕5歲的健康狀況」模擬國民健康促進成果，預計未來每年將因國民健康改善節省下1,000億以上的醫療費用。
專家認為，醫療保健支出應視為對健康的投資，有必要強化全民的健康投資意識，共同支持改革。增加投資國民醫療保健，可促進國民健康、增加勞動力供應、貢獻財政收益、降低後續社會補助費用，並推動國家長期經濟發展等眾多層面之正面影響。
此外，改善健保新藥可近性、縮小健保給付與國際治療指引的差距、透過用藥標準與先進國家接軌，可提高國際藥廠在台進行新藥臨床試驗意願，增加病人參與及醫師用藥研究機會，進一步提升醫療體系及生醫產業的國際接軌程度以及國際競爭力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58848
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