PLG／林秉聖婉拒加盟攻城獅！球團官宣不到24小時翻盤 原因曝光
昨（15）日PLG職籃新竹街口攻城獅才正式宣佈簽下效力於瓊斯盃中華藍隊的好手、也是前中信特攻防守悍將「齊天大聖」林秉聖。結果今天他就發文表示已經婉拒對方的合約，耐人尋味。
運動中心/綜合報導
中信特攻昨天宣布林秉聖約滿離隊，隨後PLG攻城獅球團發文表示他將加盟。但今天林秉聖發文寫道，「謝謝大家的關心與祝福，謝謝攻城獅球團給予的機會，因個人生涯規劃考量，已經在攻城獅球團官宣前，多次表達感謝跟抱歉，婉拒加入攻城獅球團。謝謝球迷朋友一路以來的支持，也期盼未來的籃球路無論在哪，你們都能繼續進場幫我加油，期待在球場再次見到大家。」
林秉聖效力新北中信特攻期間，兩年來在季後賽累積場均11.8分3籃板2.9助攻1.7抄截全方位成績，且榮獲多項年度獎項，包含首季抄截王、首季年度最佳防守球員，蟬聯入選年度防守第一隊，是位名符其實的「後場防守大鎖」。
在昨天攻城獅官宣的加盟聲明稿中，球團才稱讚林秉聖球風奔放，且在攻防兩端都展現十足侵略性，期待他和高國豪的搭檔。總教練林冠綸總教練也透露未來布局，稱林秉聖將承擔二號位，高國豪則說欣賞對方在大獅賽上展現過的高壓防守，期盼兩人在新賽季的合作，沒想到今天事情就破局。