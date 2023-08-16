「艇」進高雄第三船渠 今年底遊艇可望停泊大港橋碼頭
為活化高雄舊港區面貌，打造蓬萊商港區、第三船渠、愛河灣等區域作為遊艇碼頭、水域遊憩活動及旅遊觀光重點發展基地，高市府海洋局長張漢雄今（16）日表示，市府將於今年底完成大港橋以東（外側、靠近海音館）水域遊艇碼頭的建置，明（113）年上半年完成大港橋以西（內側、靠近哈瑪星）水域遊艇碼頭，提供遊艇、帆船停泊，並協調臺灣港務公司高雄分公司增加大港橋每日旋轉次數便利遊艇等船舶進出，促進高雄港內整體海洋休閒觀光發展。
記者鄭婷襄／高雄報導
海洋局指出，在高雄市政府、高雄港務分公司與高雄港區土地開發公司，三方攜手合作下，逐步改善舊港區基礎環境、建構港灣設施及永續水域開放政策，目前已完成的愛河灣擋浪堤、遊艇碼頭專區及非動力水域遊憩活動區，接下來第三船渠水陸域的開發利用，將是目前積極發展重點。
海洋局表示，第三船渠大港橋以東（外側）水域，刻正興建遊艇碼頭，今年底將可提供遊艇、帆船長期及臨停泊位，藉由重點觀光區域遊艇碼頭，吸引各地船主前來，帶動周邊陸域及海洋休閒觀光藍色經濟，並視遊艇泊位供需情況，逐步增設大港橋以西（內側）水域遊艇碼頭泊位，同步提供中小型遊艇及帆船友善停泊空間。
且市府已與高雄港務分公司協調，因應未來遊艇進出頻率提升，增加大港橋每日旋轉次數便利遊艇、帆船等船舶進出，強化遊艇相關服務產業鏈之群聚效益，培植國內遊艇使用者人數，活絡高雄港內各項水域活動及觀光，並透過大港倉庫群積極招商，引入餐飲、運動、休閒、娛樂等商業夥伴，由大港橋串聯棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及蓬萊商港區，打造高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶。