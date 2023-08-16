全台迎壞天氣才剛開始！明後天進入「暴雨高峰期」 降雨熱區出爐
受低壓帶影響，今（16）日北部、中南部地區都出現顯著降雨，中央氣象局也已針對17縣市發布「豪雨特報」，不過這樣的壞天氣在今日上半天只是開端，氣象局提醒，今入夜後雨勢越晚越大，一直到明（17）日一整天，中南部雨勢鮮少有空檔，一直到週五（8月18日）為止，雨量累積可能相當可觀。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，今天台灣位於低壓帶中，東海低壓帶下來的「北風」與「西南風」在台灣西北方交會，發展出強烈雷雨帶，造成桃園、北海岸強降雨中、南部地區則是西南風帶來的水氣，加上大氣環境相當不穩定，容易有雷雨帶發展起來，也會有一陣陣大雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，今天的雨勢只是開始，明天起，「南北風交會帶」會更往台灣靠近，配合華南地區有其他低壓波動東移，真正降雨高峰落在明後兩天；氣象局預報員曾昭誠也補充，週四和週五各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後都有局部大雨，其中，中南部地區雨勢較為明顯、持續，易有「短延時強降雨」，並有大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
至於雨勢趨緩的時間點，曾昭誠指出，週六（8月19日）開始水氣減少，當天是雨勢趨緩的過程，但上半天西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部及午後各地山區還是有局部大雨，下週日（8月20日）開始天氣才會回歸穩定。