2023台灣文博會主視覺亮相！24元素組成台灣　台北出發延伸至全台

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馮宇說明，此次主視覺以多元混合的元素，將今年所有的展覽及展場串連起來，構成一個新的台灣樣貌，整體風格以2D結合3D，除了象徵這次展會主軸更為立體、擴展至全台，也代表豐富多采的文化內涵及充沛的創意活力在台灣土地上蓬勃發展。
主視覺整體風格以繽紛的用色與立體圖樣吸引目光，包含熱情活躍的紅色代表文化策展、綠色象徵IP授權的生機與創新、文創品牌的明亮靈動設定為黃色、藍色象徵各地副展館沈穩深遠的意涵、輔色的棕色展現深厚文化底蘊、銀灰色則是對科技與當代藝術的重視。
整體構圖則使用圖釘做為主展區及副展館的對應位置，24個立體元素涵括5個主展區、以各博物館經典建築物或具代表性展品表現的5個副展館、9個重點展會內容，以及打開、串連、啟發、跨域、翻轉等5個展會精神，更整體呈現展會從定點擴展至全台灣的意涵。同時，搭配立體元素也將設計動圖短片，傳達文博會主軸精神並凸顯展會多元性，展現台灣文化的獨特魅力及現代創新的潛能。
文化部表示，2023年台灣文博會自9月22日起，將首先在空總、鐵博展開文化策展；9月26日花博、華山、松菸則將接續IP授權及文創品牌展。官網於即日起同步上線，並將陸續公布文博會各項精彩亮點，歡迎大家持續關注臉書專頁公告。