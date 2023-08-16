傳ChatGPT太燒錢、OpenAI瀕破產！分析師：產業變化將創造新贏家
外媒報導指出，開發ChatGPT的OpenAI公司，因ChatGPT燒掉大量資金與使用者下降等因素，公司已瀕臨破產邊緣，消息一出，震驚國際。知名分析師郭明錤卻表示，AI與生成式AI已是明確的趨勢，所以「不用擔心」，不過，產業的變化將會創造新贏家與輸家，若AI無法創造可持續獲利的商業模式，產業對兩者的投資可能會放緩。
記者鄭妤安／台北報導
今年科技界最受矚目的事件，非ChatGPT引發的AI風潮莫屬，全球掀起一股追逐AI產品與投資熱，然而，根據印度媒體Analytics India Magazine的報導指出，OpenAI雖人因ChatGPT闖出名號，但為維持ChatGPT的運作要燒掉大量資金，每天就要消耗70萬美元左右的成本。
再者，截至今年7月底，ChatGPT的用戶基數下降月，使用者從17億下跌至15億，倘若OpenAI不能盡快獲取更多資金，公司恐將於2024年底被迫申請破產。
對此，知名分析師郭明錤直言，「不用擔心這種事」，AI或AIGC（生成式AI）已是明確的趨勢，但產業的變化將會創造新贏家與輸家。
他提到，若AI或AIGC無法創造可持續獲利的商業模式，產業對兩者的投資可能會放緩，而其中一個觀察指標為微軟未來兩個季度對其的資本支出展望，與相關業務的獲利狀況。