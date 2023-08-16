桃園豪雨肆虐！大園區4小時雨量129毫米 全台雨量前5名都在桃園
中央氣象局今（16）日持續針對17縣市發布「豪雨特報」，而北台灣各縣市在一早就有明顯雨勢，午後雨區慢慢要往中南部擴散，據氣象局統計，今日截至中午12時40分，桃園市大園區已累積129毫米的雨量，且幾乎都是在4小時內降下，全台目前雨量累計前5名也都集中在桃園，直接導致部分區域有淹水災情，請民眾外出務必注意安全。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局觀測，今日截至中午12時40分桃園市大園區有129毫米的雨量，最大時雨量落在上午9時至10時，1小時就下了74.5毫米，而全台累積雨量前5名測站通通在桃園市，分別落在大園、觀音、龜山、蘆竹等地，雨量累積都超過100毫米。
若以縣市雨量最大值做比較，緊跟在桃園大園之後的是「新北市林口區」的97毫米、「新竹縣新豐鄉」70毫米、「臺中市新社區」62.5毫米、「南投市」和「臺南市東山區」60毫米，台北則是在中正區降下53.5毫米最多。
氣象局預報曾昭誠表示，降雨區域在午後已經慢慢轉移到中南部地區，基本上雨勢會越晚越大，一直到明（17）日都沒什麼空檔，明後兩天水氣最多、雨勢最為劇烈，中南部和山區累積雨量很可觀，民眾外出務必攜帶雨具，週六（8月19日）後雨勢才會慢慢趨緩。