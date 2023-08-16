新北鶯歌三峽樹林三區本周六停水11小時 2萬戶受影響
新北市政府水利局今（16）日發布新聞稿表示，為配合台電辦理「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」，鶯歌、三峽、樹林等地區19日上午7時起停水11小時，預估有2萬用水戶受影響，呼籲民眾及早儲水備用。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置20處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水；提醒民眾在停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。
新北市政府水利局指出，本次停水區域包括鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里（建國路、鶯桃路1-129巷，永樂街）部分、二橋里（二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路）部分。另還有三峽區龍恩里（隆恩街）部分；樹林區樂山里、西園里（柑園街二段）部分。
新北市政府水利局補充說明，如有任何供水問題或因重大事故緊急送水可以打免付費專線《1910》洽詢，也可撥打台水第十二區管理處：（02）2996-8961或鶯歌服務所：（02）2679-2224電話詢問，相關停水消息可至台灣自來水公司網站查詢。