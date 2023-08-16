DJ SODA痛批「女粉絲抓得最用力」 笑著襲右胸還勒她脖子
南韓DJ黃素熙（SODA）擁有甜美臉蛋、傲人身材，常在社群平台分享養眼照片，IG多達515萬人追蹤，她13日參加日本大阪潑水音樂節，遭多名粉絲公然襲胸，SODA事發後連發多篇文表達驚恐、不安的心情，同時還原現場，點名一位女粉絲當天強捏她的胸部不放，甚至直接摟住她的脖子，最後靠經紀人解救才脫困。
記者楊穎軒／綜合報導
DJ SODA表示，該位女性粉絲是那天所有觸碰她的人之中，出手力道最用力的，並附上相片佐證，「雖然照片中她看起來只是對我伸出手，但實際上卻是毫不留情地揉捏我的右胸」，指女粉絲帶著微笑直接抓下去，還完全不顧她和其他粉絲正在互動，直接伸手勒住她的脖子，最後是經紀人看不下去，走過來硬把女粉絲拉開。
對於DJ SODA被性騷擾事件，活動主辦單位TryHard Japan發聲力挺DJ SODA，嚴厲譴責當天台下粉絲的行為，「屬於無法容忍的性暴力與性犯罪」，透露目前已經鎖定犯嫌身分，將會向加害人提出刑事和民事訴訟，並索求精神慰撫金，呼籲其他有錄到不同角度畫面的粉絲，可以提供給官方，以利進行後續法律程序。
※【NOWnews 今日新聞
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