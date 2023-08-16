「鳶峰雲海」臺中客家國樂音樂會 9/3臺中中山堂登場
臺中市政府客家事務委員會以全新創作的協奏曲「鳶峰雲海」為主軸，將於9月3日在臺中市中山堂舉辦「鳶峰雲海─臺中客家國樂音樂會」，首波網路索票已秒殺一空，愛樂者可於四大藝文中心櫃檯索取實體票券，一起走進音樂廳，藉由音樂體驗山城客庄的壯麗美景。
記者金武鳯/台中報導
臺中客委會江俊龍主任委員表示，客委會全新創作的「鳶峰雲海」協奏曲，是以臺中頗負盛名的「鳶嘴山」為發想譜曲，其因山勢尖聳，遠望貌似鷂婆(老鷹)嘴而得名。此山的山腳便是東勢客家山城，遠遠眺望便能看到其傲立山巔的鷂婆嘴，彷彿一頭雄壯的老鷹守護著山城居民一般。因此，期望透過音樂的感染力，不僅讓市民感受到山城的山川壯麗，也能聆賞客家樂曲文化的美妙。
客委會說明，今年市府客委會國樂團，除了帶來全新創作的曲目，更邀請到高雄市立國樂團首席彭苙榳，以及臺灣國樂團副首席張君豪等國內知名音樂家加入陣容，希望帶給樂迷更震撼的音樂饗宴。
本次音樂會索票情況熱烈，第一波網路索票於8月1日開放，已被索取一空。歡迎未能於網路登記索票的市民，可以逕至四大藝文中心、臺中市政府新市政大樓及陽明市政大樓客語服務櫃台索取實體票券，期待9月3日一起走進臺中市中山堂，隨著樂音感受山城的壯麗美景。