泰國「猛鬼酒店」住一晚！馬來西亞玄學YTR自拍實測結果出爐
農曆七月到來，今（16）日已是「鬼門開」，且2023年是60年一次的黑兔年，許多民俗專家示警今年鬼月「特別凶」，提醒民眾注意各類禁忌。不過也有人充滿冒險精神，馬來西亞的知名玄學YouTuber昆蟲，日前就前往泰國親身入住「猛鬼酒店」，並將過程自拍放到YouTube頻道上，引發討論。
記者倪浩軒/綜合報導
昆蟲入住的是曼谷的某間「P酒店」，飯店周圍曾發生造成百人死傷的油罐車翻覆爆炸意外，當時火勢波及了附近的性工作者住所，許多人因而喪生，所以這一帶經常傳出鬧鬼，酒店大廳也擺放了一座觀音像，昆蟲指出，泰國酒店少有在大廳擺放觀音像。
之後昆蟲在飯店房間開始拍攝，昆蟲表示有「感應」到一些「好兄弟」，隨後也拿出靈擺詢問房內真的有猛鬼嗎？不過靈擺似乎是給出否定的答案，也讓昆蟲打趣表示，「猛鬼會說自己是猛鬼咩？」然後昆蟲再問會想要離開房間嗎？這次靈擺則是給出肯定的答案。
昆蟲接著拿出相機在房內拍照，連廁所都沒放過，關燈後又拍了一次，但沒有拍到什麼異樣。之後昆蟲就洗澡睡覺，並用鏡頭紀錄睡覺過程。不過一夜無事，昆蟲起床後也笑稱「一點都不猛」，並直言有點失望，不過最後還是在房內唸迴向經文給好兄弟，並呼籲觀眾不要排斥靈界的東西，互相尊重就好。