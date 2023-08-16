迎「西洋鬼月」香港迪士尼萬聖節派對9/16開展　5大瘋玩景點整理

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展藝館盛大打造全新庫伊拉主題萬聖派對，遊客進入舞會會場後，會踏上庫伊拉最新設計的「地氈式長裙」，猶如走上伸展台。庫伊拉率領烏蘇拉、邪惡皇后、紅心皇后、凱帝斯與黑魔女出場。並有立體投影、互動科技、聲光效果等沉浸式體驗，香港迪士尼邀請旅客一同忘形打卡。
惡人舞動迪士尼
原野劇場將再次聚集迪士尼所有動畫中的惡人們，以全新姿態演出，像是《睡美人》的大反派黑魔女，還有《小美人魚》的海妖烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的反派加斯頓，以及《魔髮奇緣》的嘉芙夫人等，眾多迪士尼惡人們施展渾身解數。
Jack怪誕大餐
南瓜王Jack今年將再度於河景餐廳包場宴客，帶來驚喜版阿Jack 怪誕大餐。以嚇人為首的怪誕城村民，將於入口處迎接旅客進入以《聖誕夜驚魂》為主題佈置的餐廳，並以精緻的「瘋」味餐點招待賓客。村民會在整個用餐時間與大家互動，讓賓客沉浸在怪誕城的獨特風俗當中。
米奇 Halloween 玩轉大街派對
備受歡迎的 LinaBell 也將加入「米奇 Halloween 玩轉大街派對」，讓萌粉們與這位充滿好奇心的小狐狸一起盡情歡舞。
萬聖限定惡人出沒
隨著香港迪士尼惡門大開，各路迪士尼惡人也會不定期不定點出現，展現最「惡」的一面，像是《仙履奇緣》的邪惡後母特曼尼夫人及她兩個心腸歹毒的女兒，Marvel 宇宙的迷惑之神洛基、《小飛俠》的虎克船長、《大力士》的凱帝斯等眾多迪士尼惡人也將於樂園各處現身。
另外，《進擊的巨人》的紛絲們要注意，離東京約2小時車程的富士急樂園即日起於園內的「富士飛行社」，攜手《進擊的巨人》推出全新體驗「進撃的巨人 THE RIDE ～瑪利亞之牆最終奪還作戰～」，可透過直徑達20公尺的巨大半球螢幕上投射影像，並以懸掛式座椅模擬「立體機動裝置」配合場景快速移動，還有聲光特效，能彷彿置身於《進擊的巨人》世界中。園區內同時販售《進擊的巨人》聯名的T恤、磁鐵等周邊商品。