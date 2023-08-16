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孩子每天上學都需要用到餐具、水壺、牙刷牙杯，只是簡簡單單的物品，清潔起來竟然有許多眉角。以水壺為例，家事達人陳安祺說，即使是每天只裝水的水壺，看似不會有任何髒污，但若沒有每天清潔，只要與唾液接觸，仍會細菌汙染，並產生「生物膜」，最後造成水質發臭。
水壺每天都要刷，三色碗善用牙線棒清潔
正確清理水壺的方式，除了注意溝槽處以外，吸管內部也應使用細刷清洗，陳安祺提醒，不能只用清水沖過，最重要的是加上洗碗精，進行「刷洗」的動作，且水壺清洗頻率應為每天，也不建議把水放超過 1 天以上。簡單刷洗過後，應將水壺「風乾」，以免潮濕環境也讓細菌孳生。
如果沒有準確清潔，要小心細菌孳生問題，因此陳安祺指出，家長與孩子出門前可以仔細聞看看水壺是否有臭味，或水質有無滑滑的觸感，若有則代表水已經被細菌汙染而出現生物膜。
除了水壺外，家長每天頭痛該如何清潔的還有幼兒拿來吃早午餐和點心的「三色碗」，有些碗口處與塑膠外殼之間有條縫隙，不易用細刷或菜瓜布清潔，陳安祺建議，此時使用牙線棒，將污垢勾出最為方便，或者在一開始購買時，若非與園所統一購買，可自行避開有縫隙的三色碗，改選邊緣接縫小的。
善用清潔工具麵粉、小蘇打粉與過碳酸鈉，功能大不同
清潔時，有些人也會遇到水壺矽膠吸管、塑膠餐具表面洗了還是油膩的問題，陳安祺分享，自己通常會使用麵粉將油脂吸掉，再用一般洗碗精清洗即可。不只是麵粉，小蘇打粉、過碳酸鈉也都是清潔好幫手，他們與麵粉又有不太相同的功能，前者為除垢、後者為漂白。詳細說明如下：
- 小蘇打粉：餐具用久感覺表面黏黏的（不是油膩感），或發現有汙垢附著時可使用，有除垢及去除異味的效果。
- 過碳酸鈉：塑膠餐具因裝南瓜、胡蘿蔔等富含色素的食物而染色或產生黃漬時，以及衣服有黃色汗漬、發霉的狀況時都可使用，有漂白、除霉的功用。只要將衣服用熱水沾濕，再用洗碗精加過碳酸鈉粉塗在表面，過半小時至一小時後輕輕一刷，再丟洗衣機即可，可用於有花色的衣服上。
陳安祺指出，漱口杯是最容易被忽略清潔的物品，尤其牙杯常常一、兩周才被帶回家清潔一次，而在學校時也幾乎是只用清水簡單沖過，長期下來，潮濕的環境非常容易孳生汙垢，因此可使用小蘇打粉結合洗碗精，用菜瓜布清潔；而牙刷則是耗材，只要定期更換就好。
陳安祺也提醒，在清潔幼兒使用的杯子、水壺、餐具等物品時，菜瓜布是最重要的角色，但傳統菜瓜布，也就是一面黃、一面綠的菜瓜布，其實並不適用於兒童餐具的清潔，綠色面容易發生刮傷的問題，而只要矽膠被刮傷，較更容易藏污納垢，因此家長挑選菜瓜布時，記得避免「金鋼砂」材質。
另外，陳安祺補充，用在兒童餐具上的洗劑成分應盡量溫和，爸爸媽媽不要為了達到強效清潔的效果而選擇強酸強鹼的洗劑，反而容易對人體造成危害。塑膠也要注意使用期限，萬一已經有強烈塑膠味或表面產生黏性，則不建議再使用，甚至使裝飲用水，注意以上清潔細節，才能避免對幼兒健康的傷害。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童水壺、三色碗、漱口杯怎麼洗？清潔技巧大解析：善用麵粉、小蘇打粉、牙線棒來去油膩和污垢