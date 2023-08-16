采子當開唱嘉賓被罵翻！八三夭不忍了喊：我們才是苦主
八三夭日前宣布將於8月26日在高雄舉行每年都會辦的生日趴與簽票會，還透露嘉賓有采子、溫妮、寬仔等人，而采子先前因為被爆出劈腿醜聞，形象重創，因此嘉賓名單一開出，讓網友罵成一團。而今（16）日八三夭在台北舉辦記者會，宣布他們將於10月14日在高雄巨蛋舉行「顛倒世界」巡迴演唱會，受訪時，他們忍不住表示：「我們才是苦主！」
記者吳雨婕/台北報導
談到此事，霸天解釋：「我們真的沒有想那麼多，約人的重點是，認識的比較好約，我們覺得大家的表演都不錯，誰有空誰就來。」阿璞補充表示：「我們沒有預設立場，沒有設想太多事情，對我們來說，我們生日趴、簽票會是主要能跟歌迷能見面，這個風波對大家造成困擾，不好意思。」
至於嘉賓人選是否有可能有變動，霸天透露演出是演出，言下之意即是，嘉賓人選不變，媒體問到有沒有傳訊息關心采子狀況，八三夭集體笑喊：「我們才是苦主！」也表示沒有特別聯絡，阿璞不忘強調，外界把活動的重點放錯了，「八三夭玩團這麼久，無論是輿論、聲浪，對我們來說，這個生日趴是跟歌迷見面，以前會在意謾罵的留言，我們現在會去在意從我們這邊得到力量的留言。」
今天是農曆七月「鬼門開」第一天，劉逼分享3歲兒子體質特殊，最近經過一些地方的時候都會說，路上很多藍色的狗狗，或是突然不敢動，說那邊好多人，「我以前不在意，現在這個季節會特別小心。」劉逼還提到，兒子有戴平安符的習慣，有時候戴著比較容易入睡，沒戴就會晚上驚醒。