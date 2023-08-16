陶晶瑩帶兒女飛南韓旅遊 意外曝光「最美地陪」是TWICE周子瑜！
南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜跟陶晶瑩結識成為好友，陶晶瑩今（16）日透露去韓國玩時，子瑜貼心帶他們吃喝玩樂，更分享6張拍貼照，子瑜媽媽也在其中，夢幻合影引發眾人直呼：「真的是子瑜耶！台灣人果然都很有人情味！」
記者陳雅蘭/綜合報導
陶晶瑩因為女兒荳荳是子瑜的鐵粉，2021年陶晶瑩、李李仁就帶著女兒南下，造訪子瑜媽媽位於台南開的咖啡廳朝聖，沒想到店內巧遇子瑜的爸爸媽媽，子瑜爸還大方送上刮痧板，人在南韓的子瑜也頂著素顏跟陶晶瑩一家人視訊，兩家口因此變成好朋友。
陶晶瑩12日透露為了實現對女兒的承諾，趁暑假結束前帶著兒女去韓國旅遊，她感慨表示：「也謝謝懂事的孩子們當苦力挑夫....感慨啊，過去那個需要把屎把尿的、需要媽媽抱著的，只能陪他們去公園而不能逛自己想逛的歲月，終於告一個段落。祝福天下父母早日到達這一天。」
令人驚喜的是，陶晶瑩這趟韓國行的「地陪」就是由子瑜擔任，陶晶瑩開心說：「謝謝可愛的子瑜帶我們吃喝玩樂～愛你！」並曬出他們跟子瑜在南韓現今流行的拍貼機裡拍出的成品，拍貼中大家比出各種姿勢留下美好回憶，網友見狀震驚表示：「小龍（陶晶瑩兒子）一定超有面子，比爸媽還有面子」、「真的是子瑜耶！台灣人果然都很有人情味」、「超幸福！大型追星成功現場」。