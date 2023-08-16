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丁噹開直播！五月天阿信突現身　點出她嚴重錯誤「功高震主」

▲丁噹開直播唱歌，直播中五月天阿信與丁噹有趣互動，還開玩笑表示丁噹犯了嚴重的錯誤。（圖／相信音樂提供）
▲丁噹開直播唱歌，直播中五月天阿信與丁噹有趣互動，還開玩笑表示丁噹犯了嚴重的錯誤。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

丁噹於昨（15）日晚透過直播唱給各城市歌迷聽，在直播中丁噹也宣布好消息，將舉辦「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會，這也是她相隔7年多在台灣舉辦的大型演唱會，她將在11月4日晚間7點台北流行音樂中心開唱，演唱會門票將於8月26日中午12點拓元售票全面開賣。引人注意的是，昨晚直播時，阿信也現身連線，開玩笑的說丁噹犯了嚴重錯誤，原因是「功高震主」。

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阿信在直播中為師妹加油打氣，丁噹直呼：「有點在作夢，沒想到跟信哥連線上！」阿信隨即「質問」丁噹，他說：「以前我們小時候有一位大家叫八點檔女王金佩珊，丁噹就是這時代的金佩珊，〈手掌心〉犯了嚴重錯誤，功高震主，大家是不是不記得《蘭陵王》的片頭曲是〈入陣曲〉。」

▲丁噹開直播唱歌，直播中五月天阿信驚喜幫師妹加油打氣。（圖／相信音樂提供）
▲▼丁噹（上圖）開直播唱歌，阿信驚喜幫師妹加油打氣。（圖／相信音樂提供、翻攝阿信臉書）
▲▼阿信二度發文力挺陳綺貞。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）
 
阿信笑說〈入陣曲〉點擊率之低，〈手掌心〉是破億，「要求」以後演唱會丁噹不能唱〈手掌心〉，〈手掌心〉由五月天唱。聽到此話，丁噹立馬向師兄提出邀約：「我們很久沒合作，信哥你來我演唱會，我再去你演唱會，我們再去夜遊。」

此外，阿信說近來看到泰勒絲（Taylor Swift）大方和工作人員分紅的新聞馬上聯想到丁噹，因為每次慈善捐款和尾牙抽獎時，她都大方贈給，透露了丁噹「人美心也美」不為人知的一面，稱她為「南港泰勒絲」。

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