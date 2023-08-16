想驅蚊卻誤噴眼睛引發灼傷劇痛！　醫囑使用消毒劑5重點

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急救法：沖洗眼睛＋藥膏＋止痛藥陳顥仁醫師幫婦人仔細檢查和治療，發現雙眼結膜紅腫，推斷是化學性灼傷，於是給予2000cc的生理食鹽水沖洗眼睛，眼睛疼痛獲得改善，隨後開立眼藥膏與止痛藥，讓婦人安心回家休息。婦人也可免去長途跋涉到市區眼科或醫院就醫的辛苦。
▲陳顥仁醫師提醒，噴灑物質可能含有刺激性或腐蝕性的化學成分，接觸到眼睛或皮膚可能導致傷害和不適。（圖／彰化基督教醫院提供）
急診醫提醒 使用消毒劑5重點醫師表示，這起意外事件提醒民眾在清潔消毒時要格外小心。噴灑物質可能含有刺激性或腐蝕性的化學成分，如果不慎接觸到眼睛或皮膚，可能導致傷害和不適。
１在進行清潔消毒作業時，戴上個人防護裝備，如手套、口罩和護目鏡，以防止意外發生。
２保持通風並注意勿過度噴灑，造成物質濃度過高。很多清潔產品都會揮發，吸入後會造成刺激性的化學傷害，接觸到眼睛或皮膚也可能會灼傷。
３避免將各種清潔劑混合使用，結果化學反應產生有害物質，例如常見的洗廁所時把鹽酸加上漂白水，結果產生氯氣，造成中毒。居家常用的酒精，也有可能造成化學性灼傷使角膜破皮，也有將殺蟲劑或消毒劑放在一般寶特瓶裡，造成誤食的狀況。
３正確使用噴灑產品：在使用噴灑產品時，應站在上風處，保持適當的距離，避免將噴霧直接對準臉部和眼睛，確保噴霧方向遠離自己，以減少物質飛散和接觸的風險。
４物品要存放在小孩不易取得的地方，且要有清楚的標示。
５在家遇到意外時緊急處理：如果不慎噴灑物質進入眼睛或皮膚，立即用清水沖洗受影響的區域至少15分鐘，如果感到持續刺痛、紅腫、灼熱或有其他不適症狀，立即尋求專業醫療幫助；醫師能夠評估情況並提供適當的治療建議，以確保眼睛和皮膚的健康。
▲進行清潔消毒作業時，應戴上個人防護裝備，如手套、口罩和護目鏡，以防止意外發生。（圖／彰化基督教醫院提供）
住偏鄉如何求診？ 急診救護站是關鍵每次發生意外事件，並非總能像這次婦人的事件順利的解決。對於偏鄉地區的民眾，急診救護站提供緊急醫療量能，讓就醫不便的民眾能迅速獲得專業的諮詢及處理。民眾若是意外噴灑物質後感到不適，可以尋求醫療專業人員的幫助，能以豐富的經驗和知識提供即時的處理。
醫師提醒，在夏日清潔消毒的季節，民眾必須謹記遵循安全操作原則，清潔是必要的，但安全更為重要，才能確保自己和家人的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58876
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