找工作難！中國青年失業率創新高　年輕人不求職改當「直播主」

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根據《路透社》報導，在青年失業率居高不下的情況，越來愈多年輕人放棄求職，尋求其他發展機會，其中「直播主」就是十分受到歡迎的領域。
由於做直播主，「只要拿起手機就能直播，相對來說門檻較低，讓年輕人們趨之若鶩。上月一份在社群平台微博進行的調查顯示，一萬多名年輕人當中，有60%的人有興趣成為網紅（KOL）或是直播主。
報導引述中國市場調查及顧問公司艾瑞諮詢的數字顯示，自2020年開始，中國的直播行業已至少雇用了123萬名主播，且在疫情期間，直播銷售額蓬勃發展，使得該行業在去年為中國創造了4800億美元的收益。
一名28歲、擁有碩士學歷的張姓直播主表示，要脫穎而出卻是很困難的，「這個行業競爭激烈，然而若能堅持，就會越來越好。我認為我能否脫穎而出的關鍵，取決於我的心理素質與能力」。
張姓直播主一天生活當中，可能有六個多小時都得對著鏡頭講話，直播前的妝髮設計和直播後的匯報也得花上不少時間，但她自1月份跨入直播行業後，就已經和YSL Beauty等品牌合作了數百小時。
面對直播主如雨後春筍般冒出，產業競爭也越來越激烈，針對直播主的經紀公司也出現在市場上，除了培養年輕的直播主外，也會協助和品牌方牽線，爭取合作的機會。
報導提到，「直播帶貨」的模式也有所轉變，從過去「大幅折扣」和「大規模銷售」，逐漸轉為「把故事說好」、「培養消費者長期消費的習慣」。一名28歲石姓直播主表示，在與消費者建立信任關係後，是銷售成功的關鍵。