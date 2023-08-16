陳建州今赴北檢偵訊！30年好友唐志中露面：相信司法有天還他清白
「黑人」陳建州日前深陷性騷擾風波，並對「大牙」周宜霈提出刑事告訴，今（16）日上午現身北檢偵訊，並對外強調，「用法律捍衛自身清白。」認識黑人30年的好友唐志中，今日下午出席媽媽韓湘琴的畫展時，也首度現身回應，並力挺黑人舉動，直言：「相信有一天，司法會還他清白。」
記者詹鎰睿/台北報導
唐志中今日下午出席「韓湘琴的花花世界」畫展開幕記者會，替媽媽韓湘琴的成果展站台，母子倆合體相當溫馨，台上有說有笑，掀起台下貴賓的掌聲。此外，包含阮經天等眾多好友，都特地抽出時間現身力挺。
由於唐志中與黑人陳建州是眾所皆知得好友。提及此事，唐志中有感而發，「我認識黑人已經30年，他人格我非常清楚，希望有天司法能還他清白。」唐志中認為，黑人這幾年對台灣籃球的貢獻，「所有認識他的朋友，都知道他的為人，希望他可以加油。」
被問到私下有沒有關心黑人？唐志中秒答：「有！我們是很好的朋友。」雖然不知道該說些甚麼，目前就只能相信黑人的決定，「我們就靜觀接下來發生的事情。」一談到黑人妻子范瑋琪，唐志中則以時間差不多為由，趕緊到演講台上準備致詞，也謝謝各位媒體們的抽空前來。