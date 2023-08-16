NBA／詹皇最後一次打奧運 前綠衫軍球星Paul Pierce神預言
NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」 LeBron James將有可能參加他最後一次的奧運籃球賽，根據美國媒體《 SHOWTIME Basketball 》的報導，美國隊的球迷們可以開始期待2024年的巴黎奧運，因為塞爾提克球星Paul Pierce相信LeBron James將會代表美國參賽。
實習記者張維亨/綜合報導
目前已經39歲的 LeBron James，明年就要迎來對運動員來說的高齡40歲，他已經出征過3次奧運，若明年也參加的話，將會成為他第4次，也是最後一次參加奧運。而 Pierce 在《 SHOWTIME Basketball 》的節目上說道：「我真的覺得 James 會做好準備，他屆時會披掛上陣，畢竟這應該是他最後一次在奧運出賽了。」
金洲勇士隊神射手Stephen Curry 目前生涯還沒拿過奧運獎牌，若要讓 LeBron James 更有動力征戰巴黎奧運的動機，或許就是能和Curry成為代表隊隊友，在身兼美國隊總教練的勇士隊教頭Steve Kerr說服下不斷遊說下， Curry 日前也表示他會慎重考慮，如果健康許可，明年夏天真的有可能看到他首度站上奧運殿堂。
世界盃男籃熱身賽正在火熱行中，各國都在摩拳擦掌，為拿到世界盃名次做為進軍奧運資格的門票，而美國男籃代表隊2天前(14日)擊敗西班牙，接下來將面對希臘與德國。