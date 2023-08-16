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嬰幼兒口腔保健注意 2 關鍵
李嘉諭提到，飲食習慣會直接影響嬰幼兒的口腔健康，而牙齒的狀態又會影響寶寶的進食與營養攝取，因此，孩子的口腔保健最重要的關鍵是「食物的選擇」與「進食後的清潔」。
親餵母乳超過 1 歲，且有夜奶的習慣的寶寶，蛀牙機率是親餵較少的寶寶的 7 倍；臨床有不少寶寶超過 1 歲卻還喝著母乳，或習慣含著奶瓶就睡著，不到 2 歲就已出現一口蛀牙，甚至只能把蛀壞的乳牙全口拔掉，等待新長的恆牙。
李嘉諭建議，為了寶寶的口腔健康，建議爸爸媽媽可以戒掉孩子夜奶習慣，有助於預防蛀牙。而 1 歲的寶寶食量不大且體重不夠，可能無法睡前喝完奶就一覺到天亮，要一次戒掉夜奶習慣很困難，可採漸進式停餵，讓寶寶慢慢適應。
防蛀牙最佳清潔工具「氟」
而牙齒清潔也不可馬虎，「氟」是世界公認最有效預防蛀牙的工具。李嘉諭建議，從孩子第 1 顆乳牙開始，就要每日 2 次使用含氟 1000ppm 以上的牙膏潔牙，僅需米粒大小的牙膏量，用完後不必漱口。
他提醒，3 歲以前的幼兒僅需米粒大小的牙膏量，3 歲以上約需豌豆大小的用量。由於多數小孩無法認知到潔牙的重要性，可能因偷懶或動作不確實而忽略刷牙，建議照護者應從旁協助或監督到孩子潔牙到 7 歲。
除了為孩子選用合適的含氟牙膏、培養孩子的刷牙習慣、執行監督和刷牙、避免和嬰孩交換唾液，還要讓寶貝在長牙後就建立看牙習慣。李嘉諭說，至少固定 3 個月至半年到牙科檢查一次，及早提供寶寶在關鍵時刻做好預防性口腔健康照護的機會，幫助孩子減少罹患口腔疾病，並建立良好的口腔健康習慣。
諮詢專家：花蓮慈濟醫院牙科部兒童牙科 李嘉諭
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 乳牙蛀牙沒關係，還有恆齒接力使用？專科醫師提點正確觀念