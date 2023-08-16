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新冠肺炎疫情延燒 2 年、期間持續有變異株出現，一株於 2021 年 11 月被發現，被命名為「EG.5」、暱稱為「艾里斯」的 Omicron 亞型變異株，近期在世界 50 多國出現，並成為美國目前最常見、增長速度最快的變異株，WHO 日前亦將「艾里斯」歸類為「需留意變異株」，認為其突變可能使其變得更具傳染性，不過目前認為沒有帶來更大的威脅；美國疾病管制暨預防中心（CDC）則認為，當前的疫苗與藥物均仍有效。
7月起「艾里斯」佔比提升
對於台灣相關變異株檢出情況，上週檢出 97 例Omicron亞型變異株確定病例，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前仍以 XBB.1.16 的 13 例為多，但EG.5亦有檢出8例，境外移入方面則檢驗 44 例，以 EG.5 佔 19 例為多，另有 XBB.1.5 佔 7 例、XBB.1.9.1 佔 5 例、XBB.2.3 佔 4 例、XBB.1.16 佔 3 例、XBB.1.9.2 佔 3 例。
此外，疾管署統計，近 4 週檢出 Omicron 變異株病例中，本土病例 172 例，其中 158 例為 XBB (92%)，以 XBB.1.16 計 39 例 (23%) 為多，其次為 XBB.1.5 計 35 例 (20%) 及 EG.5 計 21 例 (12%)，EG.5 自今年 5 月起檢出，於 7 月起占比上升。
近 4 週境外移入病例方面，計檢驗 158 例，其中 155 例為 XBB(占 98%)，以 EG.5 計 48 例 (30%) 為多，其次為 XBB.1.16 計 29 例 (18%) 及 XBB.1.5 計 20 例 (13%)，EG.5 自今年 5 月起檢出，自 6 月起占比上升。
疾管署密切監測國際變異株
疾管署表示，WHO 於 8 月 9 日將 EG.5 列為需留意變異株（variants of interest，VOI），初步評估對全球之公衛影響為低風險，然 EG.5 盛行率增加、具增長優勢及免疫逃脫高特性與 XBB.1.16 及近期流行之 VOIs 相當，雖迄今未有發現疾病嚴重度的變化，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
文、圖／林志怡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「EG.5」變異株接掌美國！台灣也檢出 8 例本土、19例境外移入