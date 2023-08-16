大雨來襲！竹縣地下道積水竹市府開設強化三級應變中心因應
受到低壓帶影響。中央氣象局今（16）日上午針對全台17縣市發布豪大雨特報，新竹市政府表示，目前新竹市已有局部大雨發生，提醒市民留意雷擊及強降雨，低窪地區請慎防積水。為因應局部大雨，市府應變中心已提升強化三級開設，並由消防局應變小組進駐中，各局處亦皆已整備待命，將第一時間為市民排除災情。另外，竹縣新豐鄉新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，安全考量，由轄區派出所拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出。
記者李春台／新竹報導
竹市消防局表示，依據氣象局資料，目前新竹市持續有對流雲系移入，最大時雨量已有65毫米（香山溼地測站），提醒市民多加留意，小心行車安全。
市府指出，市府應變中心已提升強化三級開設，由消防局應變小組進駐中，各局處亦已整備待命，隨時監測容易積淹水地區，如市民有因雨勢造成相關災情，請撥打119或市民專線1999通報，消防局及相關局處將儘速為市民排除。
此外，新竹市三區區公所即刻起開放領取沙包，市民如有領取需求，請洽各區公所領取。
新竹縣也在今天接近中午時開始受到大雨影響，下午2時許經縣府消防局第一大隊山崎分隊回報，新豐鄉新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，安全考量，由轄區派出所拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出。