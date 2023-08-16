館長點名與槍擊案有關 余天奉勸別被利用「好朋友才會這樣講」
「館長」陳之漢昨日晚間直播時提及遭槍擊一事，語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍」，但也強調自己沒有證據，要網友去搜尋陳明文、鍾文治、余天等關鍵字。對此余天今（16）日回應說，言論自由是沒錯，但無憑無據指控是不對的，自認跟館長交情蠻可以的，不曉得為何會指控到他身上，呼籲沒有證據不要胡說八道，對方憑空捏造「我其實心裡蠻不舒服的」，最後也奉勸館長頭腦好一點，不要被利用了，「好朋友才會這樣跟你講」。
記者陳威叡／台北報導
對於被館長點名與槍擊案有關係，余天不解說，直播上言論自由沒有錯，但無憑無據指控是不對的，自認跟他交情蠻可以的，不曉得為何指控到自己身上，尤其是指名跟民進黨有關，但一點證據都沒有，怎麼能這樣亂講，奉勸館長有時候頭腦好一點，「 不要被利用了，好朋友才這樣跟你講」。
余天說，每個人跑江湖，哪個人不認識黑道，可是不可以亂指控人，那為何當時開槍事後不說出來，到了選舉搞這樣，認為他以前蠻中立的，不曉得為何變成這樣，「可能有什麼利益關係吧」。至於金主說，他回應館長比他還有錢，根本胡說八道。
余天說，館長都自稱沒證據了，是要找知名度高的人給大家看嗎？而民進黨中央已經說要提告了，自己個人就不用了，他從出道今也從未告過人，搞不懂為何館長要這麼說。
媒體追問會不會跟館長連路，余天反問，今天這樣了還打給他？除非是館長親自打來，他不解以前也曾經去館長節目兩次，談得很愉快，真的不曉得原因為何，就算是為了選舉跟黨派，也不看看老哥哥跟他的交情，「沒有證據就憑空捏造，我其實心裡蠻不舒服的」。