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敲碗成功！Apple TV+球王梅西紀錄片有後續　增加盟Inter Miami

▲Apple TV+ 月前公布會推出梅西紀錄片，如今，將再加入他加盟 Inter Miami 的相關影片素材。（圖／美聯社／達志影像）
▲Apple TV+ 月前公布會推出梅西紀錄片，如今，將再加入他加盟 Inter Miami 的相關影片素材。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

球王梅西（Lionel Messi）在足球史上創下多項紀錄，曾獲得七座金球獎，並五度踢進世界盃，也是史上奪得最多次歐洲金靴獎的球員，2022 年卡達世界盃足球賽，梅西以「最後一舞」之姿參加，最終順利由梅西所率領的阿根廷國家隊抱走冠軍獎座。在球迷敲碗之下，Apple TV+ 月前公布會推出梅西紀錄片，如今，將再加入他加盟 Inter Miami 的相關紀錄片。

全新紀錄片，將有6集，講述梅西轉戰 Major League Soccer（MLS），效力 Inter Miami 的故事；此部紀錄片將會與先前預告的紀錄片同時製作，但故事內容截然不同，目前該系列名稱尚未有正式名稱，但將由 Smuggler Entertainment 與 MLS 聯合製作，並由 Emmy Award 得主 Tim Pastore、Matt Renner 擔任執行製片。

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▲為了迎接聯盟盃，超過 100 個國家和地區的球迷都能享受 MLS 和墨西哥足球超級聯賽俱樂部相關的一系列英語或西班牙語節目。（圖／官方提供）
▲為了迎接聯盟盃，可以在Apple TV+超過 100 個國家和地區的球迷都能享受 MLS 和墨西哥足球超級聯賽俱樂部相關的一系列英語或西班牙語節目。（圖／官方提供）
紀錄片闡述這位 7 次金球獎得主的職業生涯，征戰 5 次 FIFA 世界盃，以及他在 2022 年 FIFA Qatar 世界盃奪得冠軍的歷程；作為球壇老將，Messi 在 F.C. Barcelona、Paris Saint-Germain 效力近 20 多年，轉戰 Inter Miami CF 後，他的前 5 場比賽都至少取得一顆進球，帶領球隊獲得一場場勝利。對於球迷來說會是相當值得期待，貼近球王的影集。

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