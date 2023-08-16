農曆七月鬼門開！法師破解「不能曬衣服、玩水、吃冰塊」5大禁忌

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民間說法鬼月晚上不能曬衣服，三緯法師解釋，其實不只農曆七月，平時晚上最好都不晾衣服。原因是晚上沒太陽、晾衣較不容易乾，且晚上濕氣重，潮濕衣物容易沾染灰塵，以及夜間飛蟲多，所以才有晚上最好不要把衣服曬在外面的說法。
◾鬼月不能去游泳玩水
長輩都會說「農曆七月抓交替」，禁止小孩外出玩水。三緯法師指出，農曆七月是夏天、正熱的時候，又適逢學校放暑假，這時玩水的人變多，而公共水域大多沒有救生員駐守，溪邊、海邊容易出現暗流、漩渦，種種因素增加了出事機率，並非是「抓交替」。
◾農曆七月易有車關
三緯法師認為，這部份也和暑假有關，學生在外活動時間變多，相對容易出事，加上天熱、心浮氣躁，間接增加交通意外機率，並不是因為鬼月導致路上出事率高。
◾不能口含冰會被卡到
從科學原理來看，極度爆熱的夏天裡，在人體處於高溫時突然大量吃冰，就像「熱鐵淋冰水」反應劇烈，長期下來對腸胃不好。而鬼月吃冰塊會「煞到」，應該是台語的「ㄙㄚˋ到」（近似於岔氣），出現咳嗽、吸氣會咳等不適狀況，跟卡到基本上沒關係。
◾供品忌諱香蕉、李子、梨子
撇除諧音「招你來」的部分，三緯法師說，普渡不管有請道長做科儀，又或是只有拜拜，香蕉、李子都是不耐放的水果，加上農曆七月天氣炎熱，香蕉、李子放久了容易爛掉，而梨子曬久了會變黑、不好吃。
三緯法師解釋，「七月最大的禁忌，就是不要聽一些奇奇怪怪、光怪陸離的事。」只要正常作息、出入注意安全，就能平安度過農曆七月。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。