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新北HOPE青少年就學就業關懷計畫　3年協助2千多名學生找未來方向

▲新北市府舉辦HOPE青少年就學就業關懷計畫友善商家感恩記者會，市府、友善商家及計畫學員共同出席合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.16）
▲新北市府舉辦HOPE青少年就學就業關懷計畫友善商家感恩記者會，市府、友善商家及計畫學員共同出席合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.16）

記者吳嘉億／新北報導

為了幫助青少年找到就業、就學的方向，由新北市教育局與淨化社會文教基金會辦理的「新北市HOPE青少年就學就業關懷計畫」，自2020年至今已累積追蹤2千多名學生，累積的41家友善商家，提供約3,200小時體驗時。今（16）日特別舉辦「友善商家感恩記者會」，由5位參與計畫學員代表贈送親手製作的感謝牌給友善商家，幫助青少年找到希望，更能找到自己的未來。

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新北市政府教育局長張明文表示，計畫針對15至18歲未升學、未就業，找不到自己方向的青少年，提供「陪伴關懷」、「生涯探索」跟「工作體驗」三大需求，感謝商店、企業能夠提供更多的資源，整合市府勞工、社會、衛生、青年跟警察等跨局處資源，大家一起幫忙，提供工作機會讓他們能自力更生，甚至可以在升學輔導上幫助就學。

▲新北市教育局長張明文頒發感謝狀表揚計畫友善商家的協助。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.16）
▲新北市教育局長張明文頒發感謝狀表揚計畫友善商家的協助。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.08.16）
新北市政府教育局說明，透過計畫從心理、家庭、經濟等層面關懷，協助孩子順利就學之外，更可尋求願意提供實習機會的廠家，讓孩子可以學習，累積工作經驗，同時還能有收入支持。

新北市政府教育局強調，市府致力生涯發展教育，適性揚才是教育的核心價值，堅信每位孩子都有無窮的潛力，並且用跨局處與民間的力量，資源輔助相乘的效果下，協助每一位孩子，期盼更多的友善商家發揮公益能量，讓新北市成為青少年成長的最堅強後盾。

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