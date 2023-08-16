驚見豬仔「活埋區」！緬甸KK園區衛星地圖曝、廠區不斷擴增
惡名昭彰的緬甸「KK園區」多年來誘拐華裔青年前往園區從事詐騙產業，如果業績沒有達標或違規，便會強摘器官或轉賣「豬仔」，且整個園區宛如大型監獄。如今衛星地圖曝光，連豬仔「活埋區」都有設置，引起外界譁然。
國際中心賴正琳／綜合報導
俗稱「KK園區」的緬甸南部克倫邦（Kayin State）的「水溝谷」（Shwe Kokko），有一座由中國商人投資建設的園區，被稱為兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙集團「豬仔」的最終站。近期中國有部落客使用衛星地圖觀察「KK園區」，發現從2019年至今3年的時間，「KK園區」不但擴展迅速，連「活埋區」、「移植中心」等區域都清楚標示，相當驚悚。
根據部落客「三維地圖世界」分享，2019年「KK園區」在衛星地圖上，還是個荒涼地帶，2020年開始興建鐵皮屋，接著2021年區分4個區域，到了2023年已經是個擁有數十棟鐵皮屋的詐騙園區。
部落客指出，園區內被人標記出「活埋區」、「豬仔刑場」以及「移植中心」；而園區周圍十公里，都是農田，非常荒涼且偏僻，園區內則進行嚴格監控，除了周邊豎立著又厚又高的水泥石牆，每隔100公尺還有一個哨站，由武裝人員駐守，宛如監獄般戒備森嚴，「豬仔」插翅也難飛。不過，部落客也提及豬仔唯一的生路或許是東北方的河流，豬仔們如果奮力游過寬達40米的兩國界河「莫埃河（Moei）」，抵達泰國後或許還能有一線生機。
據悉，整個詐騙園區的實際投資者和主要幹部都是中國人，跟柬埔寨或緬甸當地人無關，甚至2020年開始人民幣已成為當地實際流通的貨幣，這與中國相近的緬甸邊境城市是前所未聞的，主要是因為「越來越多的中國人來到此地與中國工人做生意」。