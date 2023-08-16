巴西籍帥模化身薩滿吸金！自製「死藤水」含二級毒品 下場慘了
台北市一名帥氣混血傅姓外籍男模，曾參與多部廣告、電影拍攝，具有一定知名度，豈料傅男被爆料，利用通訊軟體創立冥想活動群組，不定期舉辦「冥想聚會活動」，自稱是薩滿，活動期間現場無限量提供，疑似摻有迷幻劑的「死藤水」讓參與民眾施用，號稱能祈福、獲得心靈平靜，並收取每人4000到5000元不等費用。台北地檢署日前搜索傅男的活動據點，查扣不明粉末、菸草、藥水等證物，檢驗出二級毒品「伊玻蓋因」，訊後依違反毒品危害防制條例送辦，全案仍擴大偵辦中。
記者孫唯容／綜合報導
根據檢警調查，傅男自稱薩滿巫師，從2020、2021年起透過LINE、IG上創立「冥想活動」群組，不定期、不定點舉辦冥想聚會活動，並帶領與會者進行祈福儀式，能讓心靈得到平靜，每次費用「隨喜」，價格從4千到5千元不等。
據了解，儀式開始前，傅男都會讓與會者飲用自製的「死藤水」，根據民眾指稱飲用完畢，就會見到「許多平常所不能見之畫面」，而正統薩滿所使用的死藤水是由卡皮木、死藤及九節屬植物煎熬成的一種飲料，其中的致幻物質，可以改變人的知覺、思維、情緒及意識，且各薩滿都有自己的調配比例。
日前，台北市刑警大隊毒品查緝中心接獲民眾舉報，後續組成專案小組，前往松山區市民大道一帶查緝傅男據點，現場搜索查扣不明菸草、粉末、藥水、精油、線香、膠囊、藥丸及菸斗手機、筆記電腦及「蕯滿儀式袍」等證物一批。
警方送驗後發現，傅男使用的死藤水成分被驗出二級毒品伊玻蓋因 (Ibogaine)及大麻成分，認為他涉犯《毒品危害防制條例》，全案北檢緝毒專案檢察官指揮警方偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995