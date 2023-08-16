同志遊行10月登場！訂飯店送高鐵5折　4大商圈「彩虹行程」輕鬆走

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為了這趟彩虹之旅，Klook即日起推出驕傲月方案，在大台北地區的4大遊行熱點，包含西門、東區、信義、中山等，精選30間高人氣飯店，包括擁有高級景觀的國際星級飯店、設有高空無邊際泳池的度假飯店，到交通方便的特色商旅讓旅客選擇。
Klook說明，只要購買指定飯店，就送高鐵5折券，最高可折500元，讓中南部的朋友北上參加遊行前就先省一波，也可選擇Uber或Uber Eats折價600元方案，無論是在台北旅遊跑透透，或回飯店叫上好友來一頓大餐通通超划算。
針對來台參加遊行的海外旅客，同樣可以預訂Klook驕傲月的飯店方案，像是贈送來台旅遊必備的免費Sim卡或機場接送，或是一張台北必吃美食通票等，讓旅客吃遍多家台北在地的排隊美食，來台北參加遊行之餘也能盡情探索台北。
Klook驕傲月方案，除了預訂參加遊行4大熱點的高人氣飯店和交通，也能輕鬆規劃一日彩虹行程：
●西門商圈：同志文化極為盛行，西門紅樓更匯集眾多彩虹戶外酒吧，可在露天座位狂歡一整夜！附近也有許多質感的星級飯店，例如從Klook上可選擇擁有高空泳池的凱達大飯店，客房可俯瞰台北市景，結束奔波的一日後可眺望著迷人的夜色入眠。
●東區商圈：聚集許多外國旅客必訪酒吧，及精品級或特色飯店，可遊行完後轉移陣地到東區，晚上和各國朋友一起嗨，最後入住極致奢華時尚的台北文華東方酒店、優雅更注重細節的台北馥敦飯店，延續輕奢的娛樂氣氛！
●信義商圈：最具指標性的時髦商圈，將景觀餐廳或知名景點的百萬夜景盡收眼底，遊行完後精心打扮約個會，回到台北慕軒飯店享受充滿戀愛感的浪漫夜晚。
●中山商圈：宛如台北六本木的中山區，逛街、美食、特色商店一網打盡，還能體驗日式風的夜生活文化，擁有豐富且獨特的神祕感，最適合小酌一杯，再回到極為舒適的寒居酒店或和逸飯店台北民生館，愜意地為一天劃下完美句點。