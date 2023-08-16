我是廣告 請繼續往下閱讀
水池拭子均為陰性
該位女性在 8 月 1 日曾使用抗生素與其他藥物治療，但症狀並未改善，確診福氏內格里阿米巴原蟲感染前，即因爲急性腦膜腦炎與顱內高壓過世，疾管署亦會同新北市衛生局前往該位女性曾遊玩的親水設施進行檢驗。
曾淑慧表示，疾管署派員赴該親水設施，於 8 月 9 日、8 月 10 日、8 月 12 日進行檢驗，總計檢驗 10 個地點、56 件檢體，目前入水口、出水口的生物膜拭子檢驗均已完成，結果均為陰性，至於其他水體檢驗仍在進行中，將陸續於 8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 21 日完成檢驗。
檢驗陰性仍無法排除疑慮
疾管署防疫醫師林詠青補充，物體表面會有類似水垢的薄膜，容易有微生物、病原體附著在上面，相關濃度也會較高，因此此次檢驗進出水口周圍、水池表面等，以了解了解不同地方、不同點是否有阿米巴原蟲的問題。
雖目前生物膜拭子檢驗結果均為陰性，但曾淑慧表示，僅看拭子檢驗結果仍無法排除可能性，要待所有池水檢驗完成，才能評估該個案是否在該親水設施感染。
接觸者無人出現症狀
此外，曾淑慧表示，目前持續追蹤曾赴該親水設施遊玩的遊客與工作人員計 642 人，已聯繫追蹤 615 人，目前均沒有疑似腦膜炎的症狀，另有 27 人仍在追蹤當中，若民眾沒有接電話，也會發簡訊追蹤，相關接觸史最晚會追蹤到 8 月 26 日，也提醒醫療院所發現疑似不明腦炎個案要提高警覺。
林詠青補充，「福氏內格里阿米巴原蟲」感染在全球發生機率仍非常罕見，截至 2018 年，全球通報個案數不超過 400 例，日本至今也只有 2 例，韓國只有 1 例境外移入個案，主要感染途徑是將水吸入鼻腔後，阿米巴原蟲從鼻腔粘膜進入神經、腦部，民眾戲水時應避免攪動底部池水或淤泥，或讓頭部處於水面以下。
文、圖／林志怡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 30多歲女感染「食腦變形蟲」亡！親水設施檢驗結果出爐，疾管署揭最新追查進度