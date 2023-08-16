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林口長庚心臟血管內科系主任謝宜璋指出，主動脈瓣膜是負責控制心臟將血液送出的閘口，在心室收縮時，瓣膜會開啟、讓血液通過並流出心臟，心室舒張時則關閉、防止血管中的血液逆流回心臟。
但隨著自然老化與鈣化，瓣膜功能在 70 至 80 歲左右會出現一定程度的退化，若因此出現瓣膜狹窄、無法正常打開，讓足夠的血液通過，此時就會影響身體各個器官的運作，導致昏倒、胸悶、呼吸困難等症狀，也會導致心臟逐漸出現過勞的狀況，因而慢慢失去功能。
林口長庚心臟血管外科副主任陳紹緯進一步指出，主動脈瓣狹窄有很長的無症狀期，但一出現嚴重症狀，患者的病程往往進展迅速，胸痛者預期存活壽命 5 年，昏倒者則是 3 年、心臟衰竭者為 2 年，除採行藥物治療外，早期主動脈瓣置換，可改善無症狀重度狹窄病人預後。
標準外科手術、經導管手術怎麼做？
針對主動脈瓣膜置換相關手術，陳紹緯解釋，目前有「外科主動脈瓣膜置換術」和「經導管瓣膜置換術」兩種，而標準外科手術的做法是透過開胸手術，直接切除退化的瓣膜、植入新的人工瓣膜，且可以同時處理多個瓣膜、或執行如繞道手術、電燒手術等，一併處理其他心臟疾病。
陳紹緯說，現在傳統外科手術已經有微創作法，不一定會像民眾想像的那樣留下大傷口，手術時間通常為 3 到 4 小時，恢復則需 1 到 2 個月，但因為手術過程中需要暫時停止心臟功能、使用人工心肺機，因此對於高齡、高危險病患的負擔與風險較大。
至於主動脈瓣膜置換手術，陳紹緯解釋，此種手術屬於微創手術，過程中會從大腿處打針、利用 X 光影像定位，讓導管抵達需要置入新瓣膜的位置，用氣球撐開原本的瓣膜後，再置入新的瓣膜，多數病人不插管、輕度麻醉即可手術，手術時間通常為 1 到 2 小時，恢復時間落在數天到數週不等，手術風險較低。
金屬瓣膜和生物瓣膜的差異？
此外，瓣膜置換手術有「金屬瓣膜」和「生物瓣膜」兩種材料可選，但陳紹緯指出，只有標準外科手術能夠植入金屬瓣膜，經導管瓣膜置換手術只能使用生物瓣膜，若單就辦膜材料選擇來說，主要是看患者的年紀與生活型態來決定。
陳紹緯解釋，金屬瓣膜因為金屬材質、相較之下不容易壞，可以用比較久，但放在血管久了容易血栓，患者術後需要持續服用抗凝血劑，所以一般適用於自理能力較好、預期壽命長的年輕人，但如果患者年紀較大、吃藥問題比較麻煩，加上預期壽命沒那麼長，陳紹緯說，通常使用生物瓣膜就很足夠。
瓣膜置換手術的費用是多少？
針對瓣膜置換手術相關費用，陳紹緯說，一般外科手術，幾乎可以全額健保給付，不過有些新的瓣膜材質，比如牛的瓣膜等，需要補健保差價，衍伸費用可能落在 10 幾萬元左右。
但若是經導管瓣膜手術，健保給付則有其條件，通常是用於高齡族群或高風險病患，陳紹緯表示，如果完全自費，其費用落在 140 萬左右，若有健保給付，費用可能會降為 5 到 10 萬，如果患者真的經濟困難、也可以選擇不使用自費耗材，視情況申請社福協助，因此費用比較因人而異。
外科手術、經導管手術怎麼選？
對於有主動脈狹窄問題的患者怎麼選擇手術，陳紹緯表示，「標準外科手術」在長期結果來說還是比較穩定的，且可以一次處理多種心臟疾病，所以會建議年紀較輕的病人使用，如果術後 10 年、20 年再出現瓣膜退化，此時再做經導管瓣膜手術會比較好。
二次心臟手術，或具有高齡等其他風險因子的患者，陳紹緯則說，此時會傾向選用經導管瓣膜置換手術，同時也會參考健保給付標準，有些患者會因此擔心經濟壓力問題，但陳紹緯說，其實沒有健保給付的族群，通常標準外科手術的風險也沒那麼高，不是每個人都一定要花錢做經導管瓣膜手術。
陳紹緯坦言，其實醫師最怕的是患者卡在手術衍伸的費用，並因此害怕治療，如果有自費能力、可以去開導管瓣膜，當然可以更快好，但如果健保沒有給付也不用太擔心，這意味著病人開標準手術的風險也不高，這是很重要的概念，患者也可以和醫師討論其他顧慮、找出應對方法。
主動脈狹窄患者怎麼照顧？
針對被診斷出主動脈狹窄的患者，陳紹緯提醒，務必要到專科門診追蹤、接受身體理學檢查，若醫師評估有需要心臟超音波檢查，也一定要配合、以了解自己的身體情況，平時更要提高警覺、嚴格控制血壓，血糖，改善不良的生活習慣，如果病情不幸進展至重度狹窄，應積極接受手術治療。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 心臟瓣膜置換手術、材料怎麼選？心臟外科醫師一次說明白